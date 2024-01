Tavsiye Dinle benden sana bir tavsiye Dönme asla düne Acıyla beslenirsen geçip gider bugün *** Çamura batsan bile Çivi gibi sağlam olman gerek Bunlar bizans oyunları, gülmen gerek *** Dünde kalanlardan bir numara olmaz asla Senden kalanlarla havalara girer anca *** Oh oh, kimler gidiyor Oh oh, bilen biliyor *** İçinde yansa ormanlar (geri dönme) Sonra kopsa fırtına (geri dönme) Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme) Ateş suya dönmez *** İçinde yansa ormanlar (geri dönme) Sonra kopsa fırtına (geri dönme) Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme) Ateş suya dönmez *** Dinle benden sana bir tavsiye Dönme asla düne Acıyla beslenirsen geçip gider bugün *** Dünde kalanlardan bir numara olmaz asla Senden kalanlarla havalara girer anca *** Oh oh, kimler gidiyor Oh oh, bilen biliyor *** İçinde yansa ormanlar (geri dönme) Sonra kopsa fırtına (geri dönme) Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme) Ateş suya dönmez *** İçinde yansa ormanlar (geri dönme) Sonra kopsa fırtına (geri dönme) Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme) Ateş suya dönmez *** İçinde yansa ormanlar (geri dönme) Sonra kopsa fırtına (geri dönme) Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme) Ateş suya dönmez

Nerdesin Aşkım Bu gece geliyorsun, mazeretin yok. Marşla yürüyorsun, bahanen çok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun of! *** Bu gece geliyorsun, mazeretin yok. Marşla yürüyorsun, bahanen çok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun *** O güzel gözlerini doktora götürüyorsun, Yakınını göremiyorsun, niye beni kesemiyorsun? Ay aman, zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun? Körebe mi oynuyorsun, dolaba mı saklıyorsun? *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of! *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of! *** Çikolata verdim karnın tok, Aşk büyüsü mü bu zehirli ok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun of! *** Çikolata verdim karnın tok, Aşk büyüsü mü bu zehirli ok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun *** O güzel gözlerini doktora götürüyorsun, Yakınını göremiyorsun, niye beni kesemiyorsun? Ay aman, zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun? Körebe mi oynuyorsun, dolaba mı saklıyorsun? *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of! *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of!

Yaz Günü Kapımı çal, hadi kapımı çal. Hazır ettim ben beni, geçir kendimden. Hadi, hadi nefesim ol. Zehirlendim, zehirlendim. *** Turuncu bir ateş gibi sıcaksın Aşkı kalbimi tutuşturan tek sen olacaksın. *** Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya. Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya. Geceye düşer yakamoz ışığında, Beni al kollarına, sar, bırakma. *** Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya. Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya. Geceye düşer yakamoz ışığında, Beni al kollarına, sar, bırakma. Beni al kollarına, sar, bırakma.

Bu Aralar Mühim değil aklımdan geçenler Kimseyi bozmaz bu düşünceler Ne sana, ne dünyaya uzağım Sadece kendime yabancıyım Bu aralar, bu aralar *** Düşlerim yaptıklarıma, yol değil Yollar çıkıyor karşıma, yol değil Soru, soru, yaşam bir soru Cevap bende giz Ben bende değilim, aklımda biz *** Düşlerim yaptıklarıma, yol değil Yollar çıkıyor karşıma, yol değil Soru, soru, yaşam bir soru Cevap bende giz Ben bende değilim, aklımda biz Bu aralar, bu aralar, bu aralar *** Mühim değil aklımdan geçenler Kimseyi bozmaz bu düşünceler Ne sana, ne dünyaya uzağım Sadece kendime yabancıyım Bu aralar, bu aralar *** Düşlerim yaptıklarıma, yol değil Yollar çıkıyor karşıma, yol değil Soru, soru, yaşam bir soru Cevap bende giz Ben bende değilim, aklımda biz *** Düşlerim yaptıklarıma, yol değil Yollar çıkıyor karşıma, yol değil Soru, soru, yaşam bir soru Cevap bende giz Ben bende değilim, aklımda biz Bu aralar, bu aralar, bu aralar

Prenses Ne zaferinden bahsediyorsun? Sen savaşla aşkı, karıştırmışsın Çık o karanlıktan siperinden Sen beni hep düşman, varsaymışsın *** Sen rekabet iste, ben buna bayılıyırım Kadının gücünü hafife alma Erkeklik gururun vardır sanırım Perişan olup zor durumda kalma *** İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım *** İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım *** Ne zaferinden bahsediyorsun? Sen savaşla aşkı, karıştırmışsın Çık o karanlıktan siperinden Sen beni hep düşman, varsaymışsın *** Sen rekabet iste, ben buna bayılıyırım Kadının gücünü hafife alma Erkeklik gururun vardır sanırım Perişan olup zor durumda kalma *** İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım *** İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım *** İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım

Tokat Ayrılırken kötü şeyler oluyor Ama hiçbiri şimdi aklıma gelmiyor Nevrin dönünce hayat geri sarmıyor O gün savrulan laflara dilim varmıyor Acısı bana hesap soruyor Saati kurup kurup duruyor Aman, aman Bela niye hep beni buluyor Bana dönüp üstüme salıyor Bugün giydiğim hiçbir şey Neden yakışmıyor Kalbime yasaklar koysam Kendime tokatlar atsam Karanlık bana özel çöküyor Bir ben miyim ya da var mı başkası daha Kalbime yasaklar koysam Kendime tokatlar atsam Yalnızlık daha da büyüyor Bir ben miyim ya da var mı başkası daha Beynimde her gün milyon hücre ölüyor Yerlerini resimlerin süslüyor Sevseler sana ölseler Gönül söz dinlemiyor Her gece çitlerimden aynı kuzu atlıyor Acısı bana hesap soruyor Saati kurup kurup duruyor Aman, aman Bela niye hep beni buluyor Bana dönüp üstüme salıyor Bugün giydiğim hiçbir şey Neden yakışmıyor Kalbime yasaklar koysam Kendime tokatlar atsam Karanlık bana özel çöküyor Bir ben miyim ya da var mı başkası daha Kalbime yasaklar koysam Kendime tokatlar atsam Yalnızlık daha da büyüyor Bir ben miyim ya da var mı başkası daha Ah-ah Ya da var mı başkası daha Ah-ah Acısı bana hesap soruyor Saati kurup kurup duruyor Aman aman Bela niye hep beni buluyor Bana dönüp üstüme salıyor Bugün giydiğim hiçbir şey Neden yakışmıyor Kalbime yasaklar koysam Kendime tokatlar atsam Karanlık bana özel çöküyor Bir ben miyim ya da var mı başkası daha Kalbime yasaklar koysam Kendime tokatlar atsam Yalnızlık daha da büyüyor Bir ben miyim ya da var mı başkası daha

Yolumun Işığı Güneş doğsun Denizde dalgalar dursun Zihnim ıssız Gözlerim yaşsız olsun *** Gel yolumun ışığı Gel güneşin sıcağı Gel en beklediğim Görsün gözüm gerçek olduğunu *** Gel yolumun ışığı Gel güneşin sıcağı Gel en beklediğim Görsün gözüm gerçek olduğunu *** Güneş doğsun Denizde dalgalar dursun Zihnim ıssız Gözlerim yaşsız olsun *** Gel yolumun ışığı Gel güneşin sıcağı Gel en beklediğim Görsün gözüm gerçek olduğunu *** Gel yolumun ışığı Gel güneşin sıcağı Gel en beklediğim Görsün gözüm gerçek olduğunu *** Gel yolumun ışığı Gel güneşin sıcağı Gel en beklediğim Görsün gözüm gerçek olduğunu Görsün gözüm gerçek olduğunu

Çok Yaşa Cümlelerle anlatmak kolay değil, kolay değil Girip kalbimden baksan içim sana uzay gelir Sorgularsan çok fazla Merak tabi hasar verir Yarın var mı garanti yok Şu an güzel sorun nedir *** Yaşa yaşa çok yaşa Hayatın tadını çıkar takıl tak, tak takma Kafana tokada olsa başka bir şey mühim değil *** Yaşa yaşa çok yaşa Şu anın değerini bil donuk bak, bak bakma Trene bakanlardan olma yaşa mühim değil *** Her insanla aşk başka hikayedir, roman denir Göz göze konuşmadan yaşamsa hep kolay gelir Sorgularsan çok fazla Aşk tabi hasar verir Yarın var mı garanti yok Bugün güzel sorun nedir *** Yaşa yaşa çok yaşa Hayatın tadını çıkar takıl tak, tak takma Kafana tokada olsa başka bir şey mühim değil *** Yaşa yaşa çok yaşa Şu anın değerini bil donuk bak, bak bakma Trene bakanlardan olma yaşa mühim değil *** Yaşa yaşa çok yaşa Hayatın tadını çıkar takıl tak, tak takma Kafana tokada olsa başka bir şey mühim değil Yaşa yaşa çok yaşa Kafana göre takıl Yaşa yaşa çok yaşa Mühim değil *** Yaşa yaşa çok yaşa Kafana göre takıl Yaşa yaşa çok yaşa Mühim değil