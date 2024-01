Bir sürü yeşiller ummuş Belli ki kırmızı yanmış Kendini bi' şey sanmış Bizim ki kalkmış gelmiş Bir sürü anımız varmış Bensiz dünya darmış Yüreğim ağzıma gelmiş Kendini sanıyor ermiş Gerçek olsa içim yanmiycak (Yanmiycak yanmiycak) Ah yine bakmış telefon rehberine Eski sevgili defterine İşine yarar biri var mı? Bi' de üstüne bekliyor metiye Ne gerek var bu kadar kibire? Kaybediyosun bak habire Eksten next mi olur yavrum? Bari git yeni birilerine Bir sürü yeşiller ummuş Belli ki kırmızı yanmış Kendini bi' şey sanmış Bizim ki kalkmış gelmiş Bir sürü anımız varmış Bensiz dünya darmış Yüreğim ağzıma gelmiş Kendini sanıyor ermiş Gerçek olsa içim yanmiycak (Yanmiycak yanmiycak) Ah yine bakmış telefon rehberine Eski sevgili defterine İşine yarar biri var mı? Bi' de üstüne bekliyor metiye Ne gerek var bu kadar kibire? Kaybediyosun bak habire Eksten next mi olur yavrum? Bari git yeni birilerine Ah yine bakmış telefon rehberine Eski sevgili defterine İşine yarar biri var mı? Bi' de üstüne bekliyor metiye Ne gerek var bu kadar kibire? Kaybediyosun bak habire Eksten next mi olur yavrum? Bari git yeni birilerine (Bari git yeni birilerine) Ah yine bakmış telefon rehberine Eski sevgili defterine İşine yarar biri var mı? Bi' de üstüne bekliyor metiye Ne gerek var bu kadar kibire? Kaybediyosun bak habire Eksten next mi olur yavrum? Bari git yeni birilerine (Bari git yeni birilerine birilerine)

Bedenim ruhuma gurbet el olmuş Olsun sabret sus be ağlama gözüm Bedenim ruhuma gurbet el olmuş Olsun sabret sus be ağlama gözüm *** Ömrümün baharı sararmış solmuş Solsun sabret sus be ağlama gözüm Solsun sabret boşver ağlama gözüm *** Ömrümün baharı sararmış solmuş Solsun sabret sus be ağlama gözüm Solsun sabret boşver ağlama gözüm *** Gönül derdin yüz bin yapmış abartmış Hergün ağıt yakıp yürek kabartmış Gönül derdin yüz bin yapmış abartmış Hergün ağıt yakıp yürek kabartmış *** Saçlarını pençe pençe kopartmış Yolsun sabret sus be ağlama gözüm Yolsun sabret boşver ağlama gözüm *** Saçlarını pençe pençe kopartmış Yolsun sabret sus be ağlama gözüm Yolsun sabret boşver ağlama gözüm *** Devran Baba o yar demiş oh olsun Zindanlara Yusuf gibi sokulsun Devran Baba o yar demiş oh olsun Zindanlara Yusuf gibi sokulsun *** Gözlerine Yakup gibi kan dolsun Dolsun sabret sus be ağlama gözüm Dolsun sabret boşver ağlama gözüm *** Gözlerine Yakup gibi kan dolsun Dolsun sabret sus be ağlama gözüm Dolsun sabret boşver ağlama gözüm