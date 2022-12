Yolları dikenlidir ayrılıkların Gitmeler buna değer mi *** Aklını sarsın visal çığlık çığlığa Duygular öyle sabi ki *** Dağlar bana ben sana Sen kendine, gölgene hayran Unutma her nefis Tadacaktır aşkı sonunda *** Biliyorum biliyorsun Biliyorlar her şey fani Gidiyoruz sonsuza İz bırakmak lazım adımlarda *** Çöz bütün düğümlerimi aç teker teker Arzular urgan misali *** Kır bütün mühürlerimi parça parça saç Tutkumun yoktur emsali *** Dağlar bana ben sana Sen kendine, gölgene hayran Unutma her nefis Tadacaktır aşkı sonunda *** Biliyorum biliyorsun Biliyorlar her şey fani Gidiyoruz sonsuza İz bırakmak lazım aşklarda