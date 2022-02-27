Visal Şarkı Sözleri
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Yolları dikenlidir ayrılıkların
Gitmeler buna değer mi
***
Aklını sarsın visal çığlık çığlığa
Duygular öyle sabi ki
***
Dağlar bana ben sana
Sen kendine, gölgene hayran
Unutma her nefis
Tadacaktır aşkı sonunda
***
Biliyorum biliyorsun
Biliyorlar her şey fani
Gidiyoruz sonsuza
İz bırakmak lazım adımlarda
***
Çöz bütün düğümlerimi aç teker teker
Arzular urgan misali
***
Kır bütün mühürlerimi parça parça saç
Tutkumun yoktur emsali
***
Dağlar bana ben sana
Sen kendine, gölgene hayran
Unutma her nefis
Tadacaktır aşkı sonunda
***
Biliyorum biliyorsun
Biliyorlar her şey fani
Gidiyoruz sonsuza
İz bırakmak lazım aşklarda