Kapımı çal, hadi kapımı çal. Hazır ettim ben beni, geçir kendimden. Hadi, hadi nefesim ol. Zehirlendim, zehirlendim. *** Turuncu bir ateş gibi sıcaksın Aşkı kalbimi tutuşturan tek sen olacaksın. *** Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya. Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya. Geceye düşer yakamoz ışığında, Beni al kollarına, sar, bırakma. *** Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya. Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya. Geceye düşer yakamoz ışığında, Beni al kollarına, sar, bırakma. Beni al kollarına, sar, bırakma.

Bu gece geliyorsun, mazeretin yok. Marşla yürüyorsun, bahanen çok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun of! *** Bu gece geliyorsun, mazeretin yok. Marşla yürüyorsun, bahanen çok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun *** O güzel gözlerini doktora götürüyorsun, Yakınını göremiyorsun, niye beni kesemiyorsun? Ay aman, zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun? Körebe mi oynuyorsun, dolaba mı saklıyorsun? *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of! *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of! *** Çikolata verdim karnın tok, Aşk büyüsü mü bu zehirli ok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun of! *** Çikolata verdim karnın tok, Aşk büyüsü mü bu zehirli ok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun *** O güzel gözlerini doktora götürüyorsun, Yakınını göremiyorsun, niye beni kesemiyorsun? Ay aman, zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun? Körebe mi oynuyorsun, dolaba mı saklıyorsun? *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of! *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of!