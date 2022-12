Bu gece geliyorsun, mazeretin yok. Marşla yürüyorsun, bahanen çok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun of! *** Bu gece geliyorsun, mazeretin yok. Marşla yürüyorsun, bahanen çok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun *** O güzel gözlerini doktora götürüyorsun, Yakınını göremiyorsun, niye beni kesemiyorsun? Ay aman, zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun? Körebe mi oynuyorsun, dolaba mı saklıyorsun? *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of! *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of! *** Çikolata verdim karnın tok, Aşk büyüsü mü bu zehirli ok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun of! *** Çikolata verdim karnın tok, Aşk büyüsü mü bu zehirli ok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, Aşkı veriyorsun *** O güzel gözlerini doktora götürüyorsun, Yakınını göremiyorsun, niye beni kesemiyorsun? Ay aman, zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun? Körebe mi oynuyorsun, dolaba mı saklıyorsun? *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of! *** Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, Aşka geliyorum of!