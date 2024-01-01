Yaz Günü (Speed up) Kapımı çal, hadi kapımı çal. Hazır ettim ben beni, geçir kendimden. Hadi, hadi nefesim ol. Zehirlendim, zehirlendim. *** Turuncu bir ateş gibi sıcaksın Aşkı kalbimi tutuşturan tek sen olacaksın. *** Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya. Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya. Geceye düşer yakamoz ışığında, Beni al kollarına, sar, bırakma. *** Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya. Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya. Geceye düşer yakamoz ışığında, Beni al kollarına, sar, bırakma. Beni al kollarına, sar, bırakma.

Aman Aman Nereye gider başını alıp sorarsın Kim bilir durmadan nasıl susarsın Bilmeden boşuna atıp tutarsın Su gibi akıp geçer zaman *** Gezdin tozdun aman aman aman Sazdın sözdün aman aman aman Giderek üzdün bizi zaman (Giderek üzdün bizi zaman) *** Yazdın çizdin aman aman aman İncecik izdin aman aman aman Sıraya dizdin bizi zaman (Sıraya dizdin bizi zaman) *** Hep kaçıp yeni bir adım atarken Dibine kadar çileye batıp çıkarken İçine atıp atıp yoluna basıp giderken Su gibi akıp geçer zaman *** Gezdin tozdun aman aman aman Sazdın sözdün aman aman aman Giderek üzdün bizi zaman (Giderek üzdün bizi zaman) *** Yazdın çizdin aman aman aman İncecik izdin aman aman aman Sıraya dizdin bizi zaman (Sıraya dizdin bizi zaman) *** Gezdin tozdun aman aman aman Sazdın sözdün aman aman aman Giderek üzdün bizi zaman (Giderek üzdün bizi zaman) *** Sıraya dizdin bizi zaman (Sıraya dizdin bizi zaman) *** Giderek üzdün bizi zaman (Giderek üzdün bizi zaman)

Seni Kendime Sakladım Onu bunu bilmem, anlamam Kim ne derse desin lan! Arkanızdan yol almam Onlar ister alınsın İsterlerse darılsın *** Onu bunu bilmem, karışmam Kim ne derse desin lan! Ben alınıp satılmam Onlar ister alınsın İsterlerse satılsın *** Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım *** Onu bunu bilmem, anlamam Kim ne derse desin lan! İşte meydan, işte can Onlar ister kapışsın İsterlerse barışsın *** Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım *** Seni kendime sakladım *** Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım Seni kendime sakladım Hepsini ben hesapladım