Seni Kendime Sakladım Şarkı Sözleri
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Hadise
Seni Kendime Sakladım
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Kapımı çal, hadi kapımı çal.
Hazır ettim ben beni, geçir kendimden.
Hadi, hadi nefesim ol.
Zehirlendim, zehirlendim.
***
Turuncu bir ateş gibi sıcaksın
Aşkı kalbimi tutuşturan tek sen olacaksın.
***
Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya.
Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya.
Geceye düşer yakamoz ışığında,
Beni al kollarına, sar, bırakma.
***
Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya.
Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya.
Geceye düşer yakamoz ışığında,
Beni al kollarına, sar, bırakma.
Beni al kollarına, sar, bırakma.
-
Nereye gider başını alıp sorarsın
Kim bilir durmadan nasıl susarsın
Bilmeden boşuna atıp tutarsın
Su gibi akıp geçer zaman
***
Gezdin tozdun aman aman aman
Sazdın sözdün aman aman aman
Giderek üzdün bizi zaman
(Giderek üzdün bizi zaman)
***
Yazdın çizdin aman aman aman
İncecik izdin aman aman aman
Sıraya dizdin bizi zaman
(Sıraya dizdin bizi zaman)
***
Hep kaçıp yeni bir adım atarken
Dibine kadar çileye batıp çıkarken
İçine atıp atıp yoluna basıp giderken
Su gibi akıp geçer zaman
***
Gezdin tozdun aman aman aman
Sazdın sözdün aman aman aman
Giderek üzdün bizi zaman
(Giderek üzdün bizi zaman)
***
Yazdın çizdin aman aman aman
İncecik izdin aman aman aman
Sıraya dizdin bizi zaman
(Sıraya dizdin bizi zaman)
***
Gezdin tozdun aman aman aman
Sazdın sözdün aman aman aman
Giderek üzdün bizi zaman
(Giderek üzdün bizi zaman)
***
Sıraya dizdin bizi zaman
(Sıraya dizdin bizi zaman)
***
Giderek üzdün bizi zaman
(Giderek üzdün bizi zaman)
-
Onu bunu bilmem, anlamam
Kim ne derse desin lan!
Arkanızdan yol almam
Onlar ister alınsın
İsterlerse darılsın
***
Onu bunu bilmem, karışmam
Kim ne derse desin lan!
Ben alınıp satılmam
Onlar ister alınsın
İsterlerse satılsın
***
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
***
Onu bunu bilmem, anlamam
Kim ne derse desin lan!
İşte meydan, işte can
Onlar ister kapışsın
İsterlerse barışsın
***
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
***
Seni kendime sakladım
***
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
Seni kendime sakladım
Hepsini ben hesapladım
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Sevemedim ben bu günü
Sevemedim başından
Göremedim geçtiğini
Yanı başımdan
Her yanımdan
***
Gelemedim ben oyuna
Gelemedim yaşımdan
Kovaladım sevdiğimi
Yanı başımdan
Her yanımdan
Yanı başımdan
Her yanımdan
***
Yaşamadım ben bu günü
Yaşamadım inadımdan
Göremedim geçtiğini
Yanı başımdan
Her yanımdan
Yanı başımdan
Her yanımdan
***
Ellerin uzanmasın
Uzak dursun dedim
Sakın dokunmasın
Hayal ettiklerim bana yakışmasın
İnancım yok benim
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