Bir Elif Çekti Yine Sîneme Cânan Bu Gece Şarkı Sözleri
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Hafız Burhan
Bir Elif Çekti Yine Sîneme Cânan Bu Gece