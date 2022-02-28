Yüzüm Şen Hatıram Şen Şarkı Sözleri
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Hafız Burhan
Yüzüm Şen Hatıram Şen
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Yüzüm şen, hâtıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen
Dilim şen, hem-revim şen, hem-serim şen, hem-demim rûşen
Nasıl şen olmasın gönlüm bu bezm-i ıyş ü işretde
İçen şen, söyleyen şen, dinleyen şen, yâr ü ağyâr şen