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7/24 Dinle Hafız Kani Karaca

Hafız Kani Karaca

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01

1-Saba Ayini 3.ve 4. Selamlar 2-Son Peş

02

1-Ney Taksimi 2-Niyaz İlahileri 3-Son Yü

03

1-Saba Peşrevi 2-Saba Ayini 1.ve 2 Sela

04

1-Mevlana Naatı (Itri) 2- Ney Taksimi

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Albümler

Mevlana Dede Efendi Hafız Kani Karaca

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