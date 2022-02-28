Hakan Altun

Çık gel Allah aşkına (çık gel Allah aşkına) Yetmedi mi bu gurur? (yetmedi mi bu gurur?) Bitmedi mi bu ceza (bitmedi mi bu ceza?) Yüreğim sızlar durur *** Susma Allah aşkına Bitmez miyiz bu gurur? Yetmedi mi bu ceza? Yüreğim sızlar durur *** Son bir şans ver bu aşk için Seni canımdan bile çok sevmişim yazık değil mi? *** Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik Aşkımız kutsaldı hani şimdi ner'deyiz? Yetmedi mi bu intikam? Sen de unutamadıysan bir daha dener miyiz? *** Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik Aşkımız kutsaldı hani şimdi ner'deyiz? Yetmedi mi bu intikam? Sen de unutamadıysan bir daha dener miyiz? *** Beni özlemedin mi? Yüreğin varsa söyle Ağlamadın mı günlerce? Allah'ın varsa söyle *** Sen de özlemedin mi? Yüreğin varsa söyle Ağladın mı günlerce? Allah'ın varsa söyle *** Son bir şans ver bu aşk için Seni canımdan bile çok sevmişim, yazık değil mi? *** Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik Aşkımız kutsaldı hani, şimdi ner'deyiz? Yetmedi mi bu intikam? Sen de unutamadıysan, bir daha dener miyiz? *** Göz gözeydik, diz dizeydik, ruh ikiziydik Aşkımız kutsaldı hani, şimdi ner'deyiz? Yetmedi mi bu intikam? Sen de unutamadıysan, bir daha dener miyiz?