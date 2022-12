Olmadı olmuyor senden sonrası Çok kan kaybediyor gönül yarası Her gece artıyor aşk sancıları Aşkı harcıyoruz farkında mısın? *** Olmadı olmuyor senden sonrası Çok kan kaybediyor gönül yarası Her gece artıyor aşk sancıları Aşkı harcıyoruz farkında mısın? *** Sevmiyorsan eğer yemin et karşımda Allah şahit olsun ve de bütün dünya *** Duy beni duy sesimi bu sana haykırışımdır Git dersen emirdir bu da aşka saygımdandır *** Duy beni duy sesimi bu sana haykırışımdır Git dersen emirdir bu da aşka saygımdandır *** Sevmedi sevmiyor bu sevda başka Mühür vurmuş kalbim senden sonraya Aynaya bakarken yüzün karşımda Yastığa sarılan kollarım yasta *** Sevmiyorsan eğer yemin et karşımda Allah şahit olsun ve de bütün dünya *** Duy beni duy sesimi bu sana haykırışımdır Git dersen emirdir bu da aşka saygımdandır *** Duy beni duy sesimi bu sana haykırışımdır Git dersen emirdir bu da aşka saygımdandır *** Duy beni duy sesimi bu sana haykırışımdır Git dersen emirdir