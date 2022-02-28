Hakan Altun

Yarım kalmış bir aşkın acısı Yüreğini yitirmiş bir aşığın çığlığı gibi Sonu dumandı bu aşkın biliyordum Sana olan nefretim hiçbir an bitmeyecek gibi *** Madem gidip yarım bırakacaktın O zaman neden gönlümü oyaladın? *** Hadi geri ver yarınlarımı, ümitlerimi, düşlerimi Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi Hadi geri ver dualarımı, hayallerimi, o günlerimi Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi *** Yarım kalmış bir aşkın acısı Yüreğini yitirmiş bir aşığın çığlığı gibi Sonu dumandı bu aşkın biliyordum Sana olan nefretim hiçbir an dinmeyecek gibi *** Madem gidip yarım bırakacaktın O zaman neden gönlümü oyaladın? *** Hadi geri ver yarınlarımı, ümitlerimi, düşlerimi Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi Hadi geri ver dualarımı, hayallerimi, o günlerimi Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi *** Hadi geri ver yarınlarımı, ümitlerimi, düşlerimi Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi Hadi geri ver dualarımı, hayallerimi, o günlerimi Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi Hadi geri ver