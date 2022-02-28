Hadi Geri Ver Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Hadi Geri Ver
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Yarım kalmış bir aşkın acısı
Yüreğini yitirmiş bir aşığın çığlığı gibi
Sonu dumandı bu aşkın biliyordum
Sana olan nefretim hiçbir an bitmeyecek gibi
***
Madem gidip yarım bırakacaktın
O zaman neden gönlümü oyaladın?
***
Hadi geri ver yarınlarımı, ümitlerimi, düşlerimi
Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi
Hadi geri ver dualarımı, hayallerimi, o günlerimi
Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi
***
Yarım kalmış bir aşkın acısı
Yüreğini yitirmiş bir aşığın çığlığı gibi
Sonu dumandı bu aşkın biliyordum
Sana olan nefretim hiçbir an dinmeyecek gibi
***
Madem gidip yarım bırakacaktın
O zaman neden gönlümü oyaladın?
***
Hadi geri ver yarınlarımı, ümitlerimi, düşlerimi
Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi
Hadi geri ver dualarımı, hayallerimi, o günlerimi
Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi
***
Hadi geri ver yarınlarımı, ümitlerimi, düşlerimi
Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi
Hadi geri ver dualarımı, hayallerimi, o günlerimi
Hadi geri ver o aşk kokulu güzel renkli çiçeklerimi
Hadi geri ver