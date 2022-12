Öyle bir sevdanın içine düştüm Ne siz sorun dostlar ne ben söyleyeyim Öyle bir aşk ile yanıyorum ki Ne siz sorun dostlar ne de ben söyleyeyim *** O Leyla ben Mecnun gibi severken Ne oldu bir anda bu sona neden? Bu aşkın en güzel mevsimindeyken Görmedim hiç bahar görmedim neden? *** Aşk sokağında yalnız kaldım Bir köşeye çöküp her gün ağladım Oradan geçenler sorup durdular Terk edildim demeye dilim varmadı *** Aşk sokağında yalnız kaldım Bir köşeye çöküp her gün ağladım Oradan geçenler sorup durdular Terk edildim demeye dilim varmadı *** Öyle bir sevdanın içine düştüm Ne siz sorun dostlar ne de ben söyleyeyim Öyle bir aşk ile yanıyorum ki Ne siz sorun dostlar ne de ben söyleyeyim *** O Leyla ben Mecnun gibi severken Ne oldu bir anda bu sona neden? Bu aşkın en güzel mevsimindeyken Görmedim hiç bahar görmedim neden? *** Aşk sokağında yalnız kaldım Bir köşeye çöküp her gün ağladım Oradan geçenler sorup durdular Terk edildim demeye dilim varmadı *** Aşk sokağında yalnız kaldım Bir köşeye çöküp her gün ağladım Oradan geçenler sorup durdular Terk edildim demeye dilim varmadı *** Aşk sokağında yalnız kaldım Bir köşeye çöküp her gün ağladım Oradan geçenler sorup durdular Terk edildim demeye dilim varmadı *** Aşk sokağında yalnız kaldım Bir köşeye çöküp...