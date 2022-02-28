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7/24 Dinle Emelce

Emelce Şarkı Sözleri

Hakan Altun Emelce şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Emelce şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emelce sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Altun

Hakan Altun

Emelce

  • Ah Bu Sevda

  • Sevmek En Büyük Devlet

  • Deli Et Beni

  • Gitme

  • Korkuyorum

  • Çal Beni (Emel Müftüoğlu)

  • Ah Bu Sevda

  • Gözümün Feri

  • Hey Dünya

  • Yalnızım Yine

  • Yanar Yanar

  • Yağmur

  • Yeter

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