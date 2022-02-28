And Olsun Şarkı Sözleri
Hakan Altun And Olsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun And Olsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan And Olsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sen canımda sen gönlümde sen
Ruhumda hayalsin
Yalnızlık değil sensizlik ölüm
Geçmiyor ki gönlüme sözüm
Görmemek değil duymamak ölüm
Gülmüyor ki ağlayan yüzüm
***
Kalbimden dikenler çıkmadı
Aşk gülü gönlüme açmadı
***
Dönmesen, gelmesen bana geri
Sevmesen bilmesen şu halimi
Ben seni günbegün mecnun gibi
Ararım gülüm and olsun
***
Dönmesen, gelmesen bana geri
Sevmesen bilmesen şu halimi
Ben seni günbegün mecnun gibi
Ararım gülüm and olsun
***
Kalbimden dikenler çıkmadı
Aşk gülü gönlüme açmadı
***
Dönmesen, gelmesen bana geri
Sevmesen bilmesen şu halimi
Ben seni günbegün mecnun gibi
Ararım gülüm and olsun
***
Dönmesen, gelmesen bana geri
Sevmesen bilmesen şu halimi
Ben seni günbegün mecnun gibi
Ararım gülüm and olsun
***
Dönmesen, gelmesen bana geri
Sevmesen bilmesen şu halimi
Ben seni günbegün mecnun gibi
Ararım gülüm and olsun