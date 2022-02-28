Hakan Altun

Sen canımda sen gönlümde sen Ruhumda hayalsin Yalnızlık değil sensizlik ölüm Geçmiyor ki gönlüme sözüm Görmemek değil duymamak ölüm Gülmüyor ki ağlayan yüzüm *** Kalbimden dikenler çıkmadı Aşk gülü gönlüme açmadı *** Dönmesen, gelmesen bana geri Sevmesen bilmesen şu halimi Ben seni günbegün mecnun gibi Ararım gülüm and olsun *** Dönmesen, gelmesen bana geri Sevmesen bilmesen şu halimi Ben seni günbegün mecnun gibi Ararım gülüm and olsun *** Kalbimden dikenler çıkmadı Aşk gülü gönlüme açmadı *** Dönmesen, gelmesen bana geri Sevmesen bilmesen şu halimi Ben seni günbegün mecnun gibi Ararım gülüm and olsun *** Dönmesen, gelmesen bana geri Sevmesen bilmesen şu halimi Ben seni günbegün mecnun gibi Ararım gülüm and olsun *** Dönmesen, gelmesen bana geri Sevmesen bilmesen şu halimi Ben seni günbegün mecnun gibi Ararım gülüm and olsun