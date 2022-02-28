Hakan Altun

Sallallahu alâ Muhammed sallallahu aleyke Ahmed Can-u dilden âşık oldum, Muhammed'e(A.S.) Muhammed'e(A.S.), Mevlam layık eyle bizi, Muhammed'e(A.S.) Muhammed'e(A.S.). **** Aklı olan arif olsun, ciğer yansın püryan olsun, Bir canım var kurban olsun, Muhammed'e(A.S.) Muhammed'e(A.S.). **** Sallallahu alâ Muhammed sallallahu aleyke Ahmed Rüyada görüştür bizi murada eriştir bizi Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e(A.S.) Muhammed'e(A.S.) **** Derd-i isyana müptelayım ya Rasulallah Kapında bir baht-ı karayım ya Rasulallah Kabul kıl mücrimi kovma kapından ne olur Kovarsam kime sızlanayım ya Rasulallah Günah bana yaraşmaz doğru af senin şanın Sen sen sen sen varken kime dert yanayım ya Rasulallah Sen sen sen sen varken kime dert yanayım ya Rasulallah ya Habiballah ya ya Şefial Müznibin