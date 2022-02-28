Aşık Oldum Muhammed'e Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Aşık Oldum Muhammed'e
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Sallallahu alâ Muhammed sallallahu aleyke Ahmed
Can-u dilden âşık oldum, Muhammed'e(A.S.) Muhammed'e(A.S.),
Mevlam layık eyle bizi, Muhammed'e(A.S.) Muhammed'e(A.S.).
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Aklı olan arif olsun, ciğer yansın püryan olsun,
Bir canım var kurban olsun, Muhammed'e(A.S.) Muhammed'e(A.S.).
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Sallallahu alâ Muhammed sallallahu aleyke Ahmed
Rüyada görüştür bizi murada eriştir bizi
Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e(A.S.) Muhammed'e(A.S.)
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Derd-i isyana müptelayım ya Rasulallah
Kapında bir baht-ı karayım ya Rasulallah
Kabul kıl mücrimi kovma kapından ne olur
Kovarsam kime sızlanayım ya Rasulallah
Günah bana yaraşmaz doğru af senin şanın
Sen sen sen sen varken kime dert yanayım ya Rasulallah
Sen sen sen sen varken kime dert yanayım ya Rasulallah ya Habiballah ya ya Şefial Müznibin