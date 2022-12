Hakan Altun

Nedir bu hengame, nedir bu telaş? Çok yorduk biz aşkı hep bi' savaş Hayat tuzun kuru bizde göz yaş Avunduk masalarda bir duble savaş *** İnsanoğlu şaşar beşer, seven hayattan vazgeçer Mutluluğun ufkundayken, seni ölümüne sevmişken *** Aşk lütfen gel, sev beni sen Güneşim, yıldızım olmaya gel Aşk sensin aşk, başkası yasak Her günüm, her gecem olmaya gel *** Aşk lütfen gel, sev beni sen Güneşim, yıldızım olmaya gel Aşk sensin aşk, başkası yasak Her günüm, her gecem olmaya gel *** Nedir bu hengame, nedir bu telaş? Çok yorduk biz aşkı hep bi' savaş Hayat tuzun kuru bizde göz yaş Avunduk masalarda bir duble savaş *** İnsanoğlu şaşar beşer, seven hayattan vazgeçer Mutluluğun ufkundayken, seni ölümüne sevmişken *** Aşk lütfen gel, sev beni sen Güneşim, yıldızım olmaya gel Aşk sensin aşk, başkası yasak Her günüm, her gecem olmaya gel *** Aşk lütfen gel, sev beni sen Güneşim, yıldızım olmaya gel Aşk sensin aşk, başkası yasak Her günüm, her gecem olmaya gel *** Aşk lütfen gel, sev beni sen Güneşim, yıldızım olmaya gel Aşk sensin aşk, başkası yasak Her günüm, her gecem olmaya gel *** Aşk lütfen gel, sev beni sen Güneşim, yıldızım olmaya gel Aşk sensin aşk, başkası yasak Her günüm, her gecem olmaya gel