×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Hediye

Hediye Şarkı Sözleri

Hakan Altun Hediye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Hediye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hediye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Altun

Hakan Altun

Hediye

  • Aşkım Aşkım

  • Aslı Sen Değilsin

  • Bu Kalp Senin İçin Atacak

  • Darısı Size

  • Değer Canım

  • Hediye

  • O Başardı

  • Sen de Ağla

  • Uslandım Sevgilim

  • Yürek Ağlar Gözden Önce

  • Çok Arayacaksın

  • Çıkmazlardayım

  • Kara Bahtım-Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı