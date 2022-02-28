Aşkıma Son Şarkı Şarkı Sözleri
Hakan Altun Aşkıma Son Şarkı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Aşkıma Son Şarkı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkıma Son Şarkı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Altun
Aşkıma Son Şarkı
Tüm Şarkıları
-
Son gecemde, son gözyaşım
Hem ağladım hem de yazdım
Dertlerimle yalnız kaldım
İçimi döktüm kalemi kırdım
***
Önümde kâğıdım elimde sazım
Sana olan aşkımdandır bu son şarkım
***
Yâr bu şarkım tek senin için
Sende kalsın belki dinlersin
Bir soran olursa eğer
Gönlü yananların şarkısı dersin
***
Yâr bu şarkım tek senin için
Sende kalsın belki dinlersin
Bir soran olursa eğer
Hasret çekenlerin şarkısı dersin
***
Son gecemde, son gözyaşım
Hem ağladım hem de yazdım
Dertlerimle yalnız kaldım
İçimi döktüm kalemi kırdım
***
Önümde kâğıdım elimde sazım
Sana olan aşkımdandır bu son şarkım
***
Yâr bu şarkım tek senin için
Sende kalsın belki dinlersin
Bir soran olursa eğer
Gönlü yananların şarkısı dersin
***
Yâr bu şarkım tek senin için
Sende kalsın belki dinlersin
Bir soran olursa eğer
Hasret çekenlerin şarkısı dersin