Hakan Altun

Son gecemde, son gözyaşım Hem ağladım hem de yazdım Dertlerimle yalnız kaldım İçimi döktüm kalemi kırdım *** Önümde kâğıdım elimde sazım Sana olan aşkımdandır bu son şarkım *** Yâr bu şarkım tek senin için Sende kalsın belki dinlersin Bir soran olursa eğer Gönlü yananların şarkısı dersin *** Yâr bu şarkım tek senin için Sende kalsın belki dinlersin Bir soran olursa eğer Hasret çekenlerin şarkısı dersin *** Son gecemde, son gözyaşım Hem ağladım hem de yazdım Dertlerimle yalnız kaldım İçimi döktüm kalemi kırdım *** Önümde kâğıdım elimde sazım Sana olan aşkımdandır bu son şarkım *** Yâr bu şarkım tek senin için Sende kalsın belki dinlersin Bir soran olursa eğer Gönlü yananların şarkısı dersin *** Yâr bu şarkım tek senin için Sende kalsın belki dinlersin Bir soran olursa eğer Hasret çekenlerin şarkısı dersin