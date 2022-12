Hakan Altun

Bilmiyorum senden sonra, bir daha sever miyim? Hep hazanmış bana kalan, bahara erer miyim? Biraz düşen, ardımızdan çok şeyler bıraktık biz Ne oldu da yok yere, hasrete bağlandık biz *** Biraz gam biraz keder, dert değil bu da geçer Her şeye katlanırdım, ayrılık olmasaydı *** Biraz gam biraz keder, dert değil bu da geçer Her şeye katlanırdım, ayrılık olmasaydı *** Diyorsun ki alışmalı, zamanla unutursun Unutamam sende beni, unutma ne olursun Belki bir, bir yerlerde, karşına çıkacağım O gün bile seni hala, seviyor olacağım *** Biraz gam biraz keder, dert değil bu da geçer Her şeye katlanırdım, ayrılık olmasaydı *** Biraz gam biraz keder, dert değil bu da geçer Her şeye katlanırdım, ayrılık olmasaydı *** Anlamadığım o kadar çok şey var ki Mesela aşk Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa, bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç, hepsi bizim için Nedendir bilinmez aşk niye vardır? Ama hayat, aşkı yaşadığı kadardır