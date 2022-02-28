Hakan Altun

-
Seçkin bir yerdesin
Gönlüme taht kurmuşsun
Aradım yıllarca sonunda seni buldum
***
Seçkin bir yerdesin
Gönlüme taht kurmuşsun
Aradım yıllarca sonunda seni buldum
***
Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun
Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma
Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun
Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma
***
Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar
Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar
Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar
Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar
***
Seçkin bir yerdesin
Gönlüme taht kurmuşsun
Aradım yıllarca sonunda seni buldum
***
Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun
Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma
Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun
Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma
***
Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar
Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar
Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar
Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar
***
Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar
Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar
Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar
Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar
Bana göresin
-
Bir insanın nefes aldığı an var ya
Senle olmak o anı yaşamak demek
Gözlerinin içindeki parıltıyı
Gördüğümden beri aklım başım karıştı
Benim aşkımsın istemem başkasını
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
Can kuşum, yaşama sevincim
Hayatın anlamı, namusumsun
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
Can kuşum, yaşama sevincim
Hayatın anlamı, namusumsun
***
Hayatımın hem anlamı hem neşesi
Oluverdin gördüğüm günden beri
Şarkılarda seni düşündüm durdum
Gecelerimin parlayan yıldızı oldun
Benim aşkımsın istemem başkasını
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
Can kuşum, yaşama sevincim
Hayatın anlamı, namusumsun
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
Can kuşum, yaşama sevincim
Hayatın anlamı, namusumsun
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
Can kuşum, yaşama sevincim
Hayatın anlamı, namusumsun
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
-
Günlerce bekledim, boşuna onu
Yokluğu getirdi benim sonumu
Bu da bana kaderin bir oyunu
Beni güldürmeye gelen olmadı
***
Ağladım olmadı, sızladım olmadı
Yalvardım Allah'ıma gelen olmadı
Ağladım olmadı, sızladım olmadı
Yalvardım Allah'ıma gelen olmadı
***
Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü
Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü
Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü
Haykırdım, yanıma gelen olmadı
***
Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü
Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü
Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü
Bekledim, yanıma gelen olmadı
***
Günlerce bekledim, boşuna onu
Yokluğu getirdi benim sonumu
Bu da bana kaderin bir oyunu
Beni güldürmeye gelen olmadı
***
Ağladım olmadı, sızladım olmadı
Yalvardım Allah'ıma gelen olmadı
***
Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü
Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü
Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü
Haykırdım, yanıma gelen olmadı
***
Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü
Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü
Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü
Bekledim, yanıma gelen olmadı
***
Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü
Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü
Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü
Haykırdım, yanıma gelen olmadı
-
Geceler düşmandır bundan sonra bana
Yaşamak artık haram sensiz buralarda
Hayaller kurardık günlerce baş başa
Seni alıp götürdüler, kaldım bir başıma
***
Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce
Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce
Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım
Senden başka kimseyi yâr sayamadım
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
***
Derdime derman meyler
Dilim ismin heceler
Seni benden aldılar hain geceler
Güneşin doğduğu günler
Yaşamaktan da beter
Sana nasıl kıydılar hain geceler
-
Kimseye değil, sana isyanım
Güzel günleri, anar ağlarım
***
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde, yaralar açtın
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın
***
Unut demekle olmuyor
Güneş doğmuyor günlere
Kara bahtım çok yara aldı
Zor günde vardın hani nerde
***
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
***
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
***
Kimseye değil, sana isyanım
Güzel günleri, anar ağlarım
***
Anlamadın ki, ona yanarım
Sen benim gönlümde, yaralar açtın
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın
***
Unut demekle olmuyor
Güneş doğmuyor günlere
Kara bahtım çok yara aldı
Zor günde vardın hani nerde
***
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
***
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
***
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
-
Hayattan bezmiş bir köle gibi
Yaşıyorum niye?
Güneşim batık doğmuyor ağlıyorum gündüz gece
İçimdeki şu yangını sormaz hiç kimse
Bir de bana sorun dostlar, çekilmez çile
***
Niye bana gelmiyorsun?
Hiç mi beni sevmiyorsun?
Zor mu gelir bütün bunlar
Niye susup söylemiyorsun?
***
Meyler çare bulamadı
Dostlarım arayıp sormadı
Ağladım sabaha kadar
Gözyaşımı silen olmadı
***
Sessizliğini dinlemek bile çok güzeldi
Sensiz yaşamak hayatın en çekilmez derdi oldu
Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde
Bir başımayım koskoca evrende
Biri olsun istiyorum; hem dost hem sevgili
Hem de deva dertlerime...
-
Cümle alem gıpta eder
Özenirdi aşkımıza
Beni sana
Seni bana
Pek hoş görürlerdi canım
***
Dertten uzak, çok mutluyduk
Ne olduysa oldu bir anda
Yollarımız ayrıldı
Kalakaldık çok uzakta
***
Göze geldik
Söze geldik
Bu aşkın sonu böyle miydi?
Göze geldik
Söze geldik
Bu aşkı kimse çekemedi
***
Ona, şuna, buna, başkalarına
Yar etmem seni
Bizim aşkımız çok güzeldi
Ah be güzelim nazara mı geldik?
***
Ona, şuna, buna, başkalarına
Yar etmem seni
Bizim aşkımız çok güzeldi
Ah be güzelim nazara mı geldik?
***
Cümle alem gıpta eder
Özenirdi aşkımıza
Beni sana
Seni bana
Pek hoş görürlerdi canım
***
Dertten uzak, çok mutluyduk
Ne olduysa oldu bir anda
Yollarımız ayrıldı
Kalakaldık çok uzakta
Göze geldik
Söze geldik
Bu aşkın sonu böyle miydi?
***
Ona, şuna, buna, başkalarına
Yar etmem seni
Bizim aşkımız çok güzeldi
Ah be güzelim nazara mı geldik?
***
Ona, şuna, buna, başkalarına
Yar etmem seni
Bizim aşkımız çok güzeldi
Ah be güzelim nazara mı geldik?
***
Ona, şuna, buna, başkalarına
Yar etmem seni
Bizim aşkımız çok güzeldi
Ah be güzelim nazara mı geldik?
Ah be güzelim nazara mı geldik?
Ah be güzelim...
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