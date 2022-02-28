Hakan Altun

Yok, olmuyor sensizlik yoruyor Aşk ağlıyor başka ten uymuyor *** Tesadüf değildi yaşana sevgi Bence bir yazıydı bence kaderdi Bu aşkın finali böyle değildi Evlenmek senin de tek hayalindi *** Ne oldu bir anda söyle sevgilim Kem gözlere geldik nazarlar değdi Ne oldu bu aşka söyle sevgilim Kem gözlere geldik nazarlar değdi *** Yok, olmuyor sensizlik yoruyor Aşk ağlıyor başka ten uymuyor Sen gittin ya uykular bölünüyor Dön, dön lütfen bu hayat bitiyor Dön lütfen başka ten uymuyor