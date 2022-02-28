Başka Ten Uymuyor Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Başka Ten Uymuyor
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Yok, olmuyor sensizlik yoruyor
Aşk ağlıyor başka ten uymuyor
***
Tesadüf değildi yaşana sevgi
Bence bir yazıydı bence kaderdi
Bu aşkın finali böyle değildi
Evlenmek senin de tek hayalindi
***
Ne oldu bir anda söyle sevgilim
Kem gözlere geldik nazarlar değdi
Ne oldu bu aşka
söyle sevgilim
Kem gözlere geldik nazarlar değdi
***
Yok, olmuyor sensizlik yoruyor
Aşk ağlıyor başka ten uymuyor
Sen gittin ya uykular bölünüyor
Dön, dön lütfen bu hayat bitiyor
Dön lütfen başka ten uymuyor