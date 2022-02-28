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7/24 Dinle Nefesimsin

Nefesimsin Şarkı Sözleri

Hakan Altun Nefesimsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Nefesimsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nefesimsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Altun

Hakan Altun

Nefesimsin

  • Beni de Alıp Git

  • Ah Be Anacığım

  • Albüm Mix

  • Ben Seni Sevdim

  • Dayanamadım

  • Dur Gitme

  • Gurbet

  • Kıyamadım

  • Nefesimsin

  • Teklif Ediyorum

  • Unutamıyorum

  • Aşkıma Son Şarkım

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