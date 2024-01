Hakan Altun

Telefonun başında çaresiz bekliyorum Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum Telefonun başında çaresiz bekliyorum Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum *** Yüreğim diyor ki boşuna bekleme Aramaz gururundan Seni çok sevse de Her şeye sahip olabilirsin ama Aşkımız servettir bilmelisin *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Telefonun başında çaresiz bekliyorum Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum *** Yüreğim diyor ki boşuna bekleme Aramaz gururundan Seni çok sevse de Her şeye sahip olabilirsin ama Aşkımız servettir bilmelisin *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun, niye? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil

Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Hatıralar bırakmaz sevdaların peşini Dudaklarında bir an beni hissedeceksin Yüreğin tutuşacak ince bir alev gibi *** Belki bir yağmur yağar Belki bir şarkı geçer Biri ismini söyler Birden sessizlik olur *** Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya Birden irkileceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin La lay lay lay, la lay lay lay *** Yanında benden yakın başka biri de olsa Her şeyi inkar etmiş inandırmış olsan da Ve ona duygulanmış sevdalanmış olsan da Biliyorum bu gece beni düşüneceksin *** Belki bir yağmur yağar Belki bir şarkı geçer Biri ismini söyler Birden sessizlik olur *** Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya Birden irkileceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin La lay lay lay, la lay lay lay La lay lay lay, la lay lay lay La lay lay lay, la lay lay lay

Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık sen delisin *** Yapma yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü *** Yapma, yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü *** Yapma, yapma *** Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın Ayları geçti ayrılık, sen delisin *** Yapma yapma *** Sen de mi? Aklıma sığmıyor sen de mi? Sen misin? Her şeyi silmekten bahseden Böyle gitmek var mıydı *** Demek yine bana hüsran Bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana sensiz günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü eyvah! *** Yine bana hüsran, bana yine hasret var Yine bana esmer günler düştü