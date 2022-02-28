Hakan Altun

Telefonun başında çaresiz bekliyorum Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum Telefonun başında çaresiz bekliyorum Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum *** Yüreğim diyor ki boşuna bekleme Aramaz gururundan Seni çok sevse de Her şeye sahip olabilirsin ama Aşkımız servettir bilmelisin *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Telefonun başında çaresiz bekliyorum Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum *** Yüreğim diyor ki boşuna bekleme Aramaz gururundan Seni çok sevse de Her şeye sahip olabilirsin ama Aşkımız servettir bilmelisin *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun, niye? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil