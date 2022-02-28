Bir Telefon Şarkı Sözleri
Hakan Altun Bir Telefon şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Bir Telefon şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Telefon sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Telefonun başında çaresiz bekliyorum
Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum
Telefonun başında çaresiz bekliyorum
Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum
***
Yüreğim diyor ki boşuna bekleme
Aramaz gururundan
Seni çok sevse de
Her şeye sahip olabilirsin ama
Aşkımız servettir bilmelisin
***
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
***
Ben seni bir anlık değil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umurumda değil
***
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
***
Ben seni bir anlık değil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umurumda değil
***
Telefonun başında çaresiz bekliyorum
Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum
***
Yüreğim diyor ki boşuna bekleme
Aramaz gururundan
Seni çok sevse de
Her şeye sahip olabilirsin ama
Aşkımız servettir bilmelisin
***
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
***
Ben seni bir anlık değil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umurumda değil
***
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
***
Ben seni bir anlık değil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umurumda değil
***
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun, niye?
***
Ben seni bir anlık değil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umurumda değil