Can Feda Yoluna Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Can Feda Yoluna
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Mazide kalanlar çıkmaz aklımdan
Yarım kalan aşkın tadı bağrımda
Ayrılık sebebi hala bilinmez
Ben de sevdim sen de, kimse çekemez
***
Sensiz bir dünyayı hiç sevmiyorum
Sensiz yaşamayı istemiyorum
Karşıma çıkmanı hep bekliyorum
Allah’ıma yalvarıp gönder diyorum
***
Ölürüm ben yine vazgeçmem senden
Seviyorum seni can feda yoluna