Hakan Altun

Can Kuşum Bir insanın nefes aldığı an var ya Senle olmak o anı yaşamak demek Gözlerinin içindeki parıltıyı Gördüğümden beri aklım başım karıştı Benim aşkımsın istemem başkasını *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Hayatımın hem anlamı hem neşesi Oluverdin gördüğüm günden beri Şarkılarda seni düşündüm durdum Gecelerimin parlayan yıldızı oldun Benim aşkımsın istemem başkasını *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun

Hani Bekleyecektin Kimseye değil, sana isyanım Güzel günleri, anar ağlarım *** Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde, yaralar açtın Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın *** Unut demekle olmuyor Güneş doğmuyor günlere Kara bahtım çok yara aldı Zor günde vardın hani nerde *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Kimseye değil, sana isyanım Güzel günleri, anar ağlarım *** Anlamadın ki, ona yanarım Sen benim gönlümde, yaralar açtın Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın *** Unut demekle olmuyor Güneş doğmuyor günlere Kara bahtım çok yara aldı Zor günde vardın hani nerde *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın

Yol Verin Bana Dağlar İçimdeki duygumu değil Hatalarımı ararlar Gönlümdeki masalı Sormazlar bile *** Hep böyle midir bu çarkın dönüşü? Karanlık mıdır ilerdeki aydınlıklar? *** Yol verin bana dağlar Yüreğim kan ağlar Sevdiğimden ayrı düştüm Kimler anlar *** Derdimi sormazlar Sorar ağlamazlar Derd-i aşka düştüm a canım Kimler anlar

Ağlamak Yok Yüreğim Bir anda bırakıp gitti Ardına bakmadan terk etti *** Hain bir pusuda vurdu ikimizi Yalnızlığımıza hapsetti Bu gönül oyununu beceremedik seninle Bizi yıktı mahvetti *** Hain bir pusuda vurdu ikimizi Yalnızlığımıza hapsetti Bu gönül oyununu beceremedik seninle Bizi yaktı kahretti *** Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle *** Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle *** Bir anda bırakıp gitti Ardına bakmadan terk etti *** Hain bir pusuda vurdu ikimizi Yalnızlığımıza hapsetti Bu gönül oyununu beceremedik seninle Bizi yaktı kahretti *** Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle *** Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle *** Ağlamak yok yüreğim Sızlamak yok yüreğim Ne acılar yaşadık biz seninle Haykırmak yok yüreğim Yalvarmak yok yüreğim Bu acıya da katlanırız seninle

Gönül Yarası Bugün benim halim yaman Derdim büyük başım duman Sen bana sabır ver mevlam Bu yaraya yok mu derman? Sen bana sabır ver mevlam Gönül sevdi bilmez ferman *** Nerden sevdim cana yetti? Yarim gitti ömür bitti *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor sönmek bilmez Yanar durur gönül yarası *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor dinmek bilmez Kanar durur gönül yarası *** Bugün benim halim yaman Derdim büyük başım duman Sen bana sabır ver mevlam Bu yaraya yok mu derman? Sen bana sabır ver mevlam Gönül sevdi bilmez ferman *** Nerden sevdim cana yetti? Yarim gitti ömür bitti *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor sönmek bilmez Yanar durur gönül yarası *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor dinmek bilmez Kanar durur gönül yarası *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor sönmek bilmez Yanar durur gönül yarası *** Rabbim bana bir dert vermiş Derdin adı gönül yarası Kapanmıyor dinmek bilmez Kanar durur gönül yarası

Nefesimsin Her acıya göğüs gerdim Aşk acısı ne illetmiş Sevdiğime gönül verdim Nefes alırken ölmek imiş *** Vaylar bana vahlar bana Yâri görmek haram bana Yollar bana dağlar bana İlaç olun bu yaraya *** Vaylar bana vahlar bana Yâri görmek haram bana Yollar bana dağlar bana İlaç olun bu yaraya *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Gönül bahçem sevgi dolu Aşk olmazsa yolun sonu Aşk bahçemde açan güller Yokluğunda bir bir soldu *** Vaylar bana vahlar bana Yâri sevmek haram bana Yollar bana dağlar bana İlaç olun bu yaraya *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın

Beni de Alıp Git Beni de alıp git, beni de alıp git *** Göz göze geldiğimiz o ilk gün Heyecanımız volkan gibiydi Diz dize ağladığımız o ilk gün Gözyaşlarımız sel gibiydi *** Yazık olur günlere Küsemezsin senelere Bensiz gidemezsin sen Bir adım öteye *** Beni de alıp git, beni de alıp git Razıyım senle dert çekmeye Beni de alıp git, beni de alıp git Dayanamam sensiz gecelere *** Beni de alıp git, beni de alıp git Katlanırım senle ağlamaya Beni de alıp git, beni de alıp git Muhtacım senle yaşamaya *** Göz göze geldiğimiz o ilk gün Heyecanımız volkan gibiydi Diz dize ağladığımız o ilk gün Gözyaşlarımız sel gibiydi *** Yazık olur günlere Küsemezsin senelere Bensiz gidemezsin sen Bir adım öteye *** Beni de alıp git, beni de alıp git Razıyım senle dert çekmeye Beni de alıp git, beni de alıp git Dayanamam sensiz gecelere *** Beni de alıp git, beni de alıp git Katlanırım senle ağlamaya Beni de alıp git, beni de alıp git Muhtacım senle yaşamaya *** Beni de alıp git, beni de alıp git *** Beni de alıp git, beni de alıp git

Kıyamadım Çok ağlattın, hep sızlattın Bezdirdin bu canımdan Saplasaydın kör hançeri kalbime Bu kadar acımazdı *** Gururumu oyuncak sandın Düşman ettin beni kendine Senin yaptığını başkası yapsaydı Bırakıp giderdim gözümü kırpmadan *** Düşmanım yaptıklarına Dargınım duygularına Kırgınım yalnızlığıma *** Ama seni seviyorum Seni çok seviyorum diye *** Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım ben sana Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım anlasana *** Düşmanım yaptıklarına Dargınım duygularına Kırgınım yalnızlığıma *** Ama seni seviyorum Seni çok seviyorum diye *** Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım ben sana Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım anlasana *** Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım ben sana Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım anlasana *** Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım ben sana Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım anlasana

Gurbet Selam söyleyin yârime yolum gözlemesin Bittim tükendim buralarda haber beklemesin *** Gözden ırak ama gönülden değil Kavuşmasam bile unutamam ki *** Düştüm bir lokma ekmeğin derdine düştüm Törelere boyun eğdim ben yenik düştüm *** Sazıma geçti hep nazım telini kırdım Ben bu gurbet elin kölesi oldum

Dayanamadım Yağmurun sesi bile ürpertir içimi Çiğ düşse gönlüme sönmüyor ateşi Güneşin rengi yok hayatım karanlık İsyan eder ruhum gülmez ki *** Yağmurun sesi bile ürpertir içimi Çiğ düşse gönlüme sönmüyor ateşi Güneşin rengi yok hayatım karanlık İsyan eder ruhum gülmez ki *** Geri dönsen çözüm geri dönsen ölürüm Kanayan yarama merhem sür Geri dönsen çözüm geri dönsen ölürüm Bir kulu hayata döndürür müsün *** Dayanamadım sen yokken nefret ettim yeryüzünden Uyuyamadım geceleri kör kabuslar görmeden Beceremedim gülmeyi Beceremedim sevmeyi Alışamadım bu hayat çekilmez ki

Yaralı Bir Aşkın Öyküsü Çok ağladım ben bu aşkta Çok yalvardım Allah'a Duymadı sesimi ne yaradan ne sevgili Kahrettim kendimi yıllarca *** Çok ağladım ben bu aşkta Çok yalvardım Allah'a Duymadı sesimi ne yaradan ne sevgili Kahrettim kendimi yıllarca *** Gülmedi hiç yüzüm teslim oldu özüm Gecem ve gündüzüm kabus oldu bu aşktan *** Yaralı bir aşkın öyküsü Yarası derin büyük sancısı Soranı yok imiş derdi başından aşkın Böyle bir aşkın öyküsü *** Yaralı bir aşkın öyküsü Yarası derin büyük sancısı Soranı yok imiş derdi başından aşkın Böyle bir aşkın öyküsü *** Çok ağladım ben bu aşkta Çok yalvardım Allah'a Duymadı sesimi ne yaradan ne sevgili Kahrettim kendimi yıllarca *** Gülmedi hiç yüzüm teslim oldu özüm Gecem ve gündüzüm kabus oldu bu aşktan *** Yaralı bir aşkın öyküsü Yarası derin büyük sancısı Soranı yok imiş derdi başından aşkın Böyle bir aşkın öyküsü *** Yaralı bir aşkın öyküsü Yarası derin büyük sancısı Soranı yok imiş derdi başından aşkın Böyle bir aşkın öyküsü *** Yaralı bir aşkın öyküsü

Unuttum Seni Ben Sus konuşma artık seni dinlemem Verdiğim sevgiyi yok ettin ellerinle Git başımdan daha çok üzme beni Kararımı verdim olmayacak *** Dönüşü olmaz aşkın yıkarken düşünseydin Pişmanlık fayda etmez sen istedin *** Unuttum seni ben günahlar boynuna Yazılmış yazıyı çevirdin tersine Hani sen benimdin durmadın sözünde İstediğin yere git unuttum seni ben *** Aylardır bekledim haberin gelmedi Ansızın karşıma çıkmışsın nafile Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta İstediğin yere git unuttum seni ben *** Sus konuşma artık seni dinlemem Verdiğim sevgiyi yok ettin ellerinle Git başımdan daha çok üzme beni Kararımı verdim olmayacak *** Dönüşü olmaz aşkın yıkarken düşünseydin Pişmanlık fayda etmez sen istedin *** Unuttum seni ben günahlar boynuna Yazılmış yazıyı çevirdin tersine Hani sen benimdin durmadın sözünde İstediğin yere git unuttum seni ben *** Aylardır bekledim haberin gelmedi Ansızın karşıma çıkmışsın nafile Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta İstediğin yere git unuttum seni ben *** Bebeğim günahlar tek senin boynuna Yazılmış yazıyı çevirdin tersine Hani sen benimdin durmadın sözünde İstediğin yere git unuttum seni ben *** Aylardır bekledim haberin gelmedi Ansızın karşıma çıkmışsın nafile Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta İstediğin yere git unuttum seni ben Unuttum

Bir Telefon Telefonun başında çaresiz bekliyorum Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum Telefonun başında çaresiz bekliyorum Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum *** Yüreğim diyor ki boşuna bekleme Aramaz gururundan Seni çok sevse de Her şeye sahip olabilirsin ama Aşkımız servettir bilmelisin *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Telefonun başında çaresiz bekliyorum Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum *** Yüreğim diyor ki boşuna bekleme Aramaz gururundan Seni çok sevse de Her şeye sahip olabilirsin ama Aşkımız servettir bilmelisin *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil *** Hâlâ beni seviyorsun Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun, niye? *** Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım Gururum umurumda değil

Hani Sen Benimdin Güvenmiştim, inanmıştım o güzel sözlerine Yanılmışım, aldanmışım, ağlıyorum halime Sen de bir gün seversen, Allah'ından bulasın Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın *** Hani sen benimdin Hani göz bebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin *** Hani ben canındım Ekmeğin, aşındım Nerede sözlerin yalancı? *** Hani sen benimdin Hani göz bebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin *** Hani ben canındım Ekmeğin, aşındım Nerede sözlerin yalancı? *** Güvenmiştim, inanmıştım o güzel sözlerine Yanılmışım, aldanmışım, ağlıyorum halime Sen de bir gün seversen, Allah'ından bulasın Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın *** Hani sen benimdin Hani göz bebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin *** Hani ben canındım Ekmeğin, aşındım Nerede sözlerin yalancı? *** Hani sen benimdin Hani göz bebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin *** Hani ben canındım Ekmeğin, aşındım Nerede sözlerin yalancı? *** Hani sen benimdin Hani göz bebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin *** Hani ben canındım Ekmeğin, aşındım Nerede sözlerin yalancı?

Sen de Ağla Kendim için değil bu göz yaşlarım, Ayrılık vaktinde, aşka ağlarım, Yeni doğan bir aşk ölür mü söyle? Öldürdün bir tanem ona yanarım *** Olmaz diye başladıysan, affetmem seni, Ama sen de seviyorsan, Usanmadan bekleyeceğim, Tanırsın beni *** Elimde gül demetiyle, Her gün kapının önünde, Bekliyorum gündüz gece, Görürsün diye *** Gül ayrılmaz dikeniyle, Ben yanarım Sen Sen diye, Mutluluğun hayaliyle, Beklerim Yine