Hakan Altun

Canım Gitti Şarkı Sözleri
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Bugün burdan yârim geçti
Yarama tuz baştı geçti
Derdim çoktu, gözümde yaş
Yârin yüzü güldü geçti
***
Dert üstüne dert koya koya
Böyle yaşamak şart oldu bana
Dilim varmaz şerefim üstüne
Yeminler olsun bir başkasına
***
Gülüm gitti, yürek bitti, hazan için vaktim geldi
Canım gitti, ömür bitti, aşk yolunda sonum geldi
Gülüm gitti, yürek bitti, hazan için vaktim geldi
Canım gitti, ömür bitti, aşk yolunda sonum geldi
***
Bugün burdan yârim geçti
Yarama tuz baştı geçti
Derdim çoktu, gözümde yaş
Yârin yüzü güldü geçti
***
Dert üstüne dert koya koya
Böyle yaşamak şart oldu bana
Dilim varmaz şerefim üstüne
Yeminler olsun bir başkasına
***
Gülüm gitti, yürek bitti, hazan için vaktim geldi
Canım gitti, ömür bitti, aşk yolunda sonum geldi
Gülüm gitti, yürek bitti, hazan için vaktim geldi
Canım gitti, ömür bitti, aşk yolunda sonum geldi
***
Canım gitti