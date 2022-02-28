Hakan Altun

Bugün burdan yârim geçti Yarama tuz baştı geçti Derdim çoktu, gözümde yaş Yârin yüzü güldü geçti *** Dert üstüne dert koya koya Böyle yaşamak şart oldu bana Dilim varmaz şerefim üstüne Yeminler olsun bir başkasına *** Gülüm gitti, yürek bitti, hazan için vaktim geldi Canım gitti, ömür bitti, aşk yolunda sonum geldi Gülüm gitti, yürek bitti, hazan için vaktim geldi Canım gitti, ömür bitti, aşk yolunda sonum geldi *** Bugün burdan yârim geçti Yarama tuz baştı geçti Derdim çoktu, gözümde yaş Yârin yüzü güldü geçti *** Dert üstüne dert koya koya Böyle yaşamak şart oldu bana Dilim varmaz şerefim üstüne Yeminler olsun bir başkasına *** Gülüm gitti, yürek bitti, hazan için vaktim geldi Canım gitti, ömür bitti, aşk yolunda sonum geldi Gülüm gitti, yürek bitti, hazan için vaktim geldi Canım gitti, ömür bitti, aşk yolunda sonum geldi *** Canım gitti