Hakan Altun

-
Aşık oldum çok seviyorum
Boyu posu tam bana göre
Gönlü güzel çok umutluyum
Aradığım aşk buydu işte
***
Güzel gözlü pamuk elli
Yaradanın bir mucizesi
***
Aşk budur işte öl dese ölürüm
Yar feda olsun sana bu ömrüm
Güller içinde solmayan gülsün
Aşkımı buldum darısı size
-
Al sen de al
Bir damla aşkım vardı
Onu da aldın zaten
Git sen de git
Yanımdayken bile
Benim değildin zaten
***
Başka bir şeydi bu
Yaşadığımız başka
Ne masallara konu olurdu
Ne de o asil aşka
***
Ben de sevdim seni
Göz bebeğim gibi
Ben de aşık oldum
Güller gibi soldum
***
Çok sevmiştim seni
Kerem'in aşkı gibi
Ama Aslı sen değildin
Ben de sevdim seni
***
Göz bebeğim gibi
Ben de aşık oldum
Güller gibi soldum
Çok sevmiştim seni
***
Kerem'in aşkı gibi
Ama Aslı sen değildin
***
Al sen de al
Bir damla aşkım vardı
Onu da aldın zaten
Git sen de git
***
Yanımdayken bile
Benim değildin zaten
***
Başka bir şeydi bu
Yaşadığımız başka
Ne masallara konu olurdu
Ne de o asil aşka
***
Ben de sevdim seni
Göz bebeğim gibi
Ben de aşık oldum
Güller gibi soldum
***
Çok sevmiştim seni
Kerem'in aşkı gibi
Ama Aslı sen değildin
***
Ben de sevdim seni
Göz bebeğim gibi
Ben de aşık oldum
Güller gibi soldum
***
Çok sevmiştim seni
Kerem'in aşkı gibi
Ama Aslı sen değildin
-
Oy meşeler meşeler, su doludur şişeler
Acep Allah'tan mıdır, güzel olur Ayşe'ler, güzel olur Ayşe'ler
Oy meşeler meşeler, su doludur şişeler
Acep Allah'tan mıdır, güzel olur Ayşe'ler, güzel olur Ayşe'ler
***
Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım
Sarıyer'de olmazsa Bebek'te buluşalım
Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım
Yeniköy'de olmazsa Beykoz'da buluşalım
***
Ayşe'ler hatun olur, sözünle bütün olur
Ayşe'lere vurulan yanar da tütün olur, yanar da tütün olur
Ayşe'ler hatun olur, sözünle bütün olur
Ayşe'lere vurulan yanar da tütün olur, yanar da tütün olur
***
Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım
Trabzon'da olmazsa Rize'de buluşalım
Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım
İstanbul'da olmazsa Artvin'de buluşalım
***
Ayşe'm Ayşe'm aş da gel, gizli gizli kaç da gel
Cumartesi işim var, pazar günü beşte gel, pazar günü beşte gel
Ayşe'm Ayşe'm aş da gel, gizli gizli kaç da gel
Cumartesi işim var, pazar günü beşte gel, pazar günü beşte gel
***
Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım
Tarabya'da olmazsa Pendik'te buluşalım
Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım
Giresun'da olmazsa Ordu'da buluşalım
***
Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım
Sarıyer'de olmazsa Bebek'te buluşalım
Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım
Yeniköy'de olmazsa Beykoz'da buluşalım (Beykoz'da buluşalım)
-
En zor anımda tanıdım seni
Bütün dünyam değişti
Razıyım senle ölmeye
Unutma bunu sevgilim
***
Güneş olup üstüme doğduğun
Nedenim var dünyada
Ellerin gözlerin sözlerin şiir tadında
***
Deliler gibi aşığım sana
Duyduğun her söze nolur inanma
Hayattan senin zevk alır oldum
Bu mutluluğu çok görme bana
***
Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak
Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak
***
Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak
Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak
***
En zor anımda tanıdım seni
Bütün dünyam değişti
Razıyım senle ölmeye
Unutma bunu sevgilim
***
Güneş olup üstüme doğduğun
Nedenim var dünyada
Ellerin gözlerin sözlerin şiir tadında
***
Deliler gibi aşığım sana
Duyduğun her söze nolur inanma
Hayattan senin zevk alır oldum
Bu mutluluğu çok görme bana
***
Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak
Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak
***
Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak
Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak
-
Aşklar artık çok değişti
Deme sakın deme bana
İstediğin canım olsa veririm ben inan sana
***
Benim gibi sevenin kıymetini bileceksin
Ufak tefek hataları görmezden geleceksin
***
Gururu bir yana bırak seviyorsan eğer canım
Aşk her türlü çılgınlığı denemeye değer canım
Aşk her türlü çılgınlığı yaşamaya değer canım
-
Gözlerinde gördüm, gördüm ışığı
Yokluğunda tattım kara siyahı
Bana zehir etme anlık dünyayı
Neylesin bu gönül sensiz hayatı
Bana haram etme anlık dünyayı
Neylesin bu gönül sensiz hayatı
***
Suçum sana aşık olmak
Cezam sensiz nefes almak
***
Ya sen olursun yar, ya sen olursun
Sen bana bir hediye hem de soluksun
Nefes almak senle başladı senle biter
Gönlümde tek sen varsın
Sen son olursun
***
Ya sen olursun yar, ya sen olursun
Sen bana bir hediye hem de soluksun
Nefes almak senle başladı senle biter
Gönlümde tek sen varsın
Sen son olursun
***
Gözlerinde gördüm, gördüm ışığı
Yokluğunda tattım kara siyahı
Bana zehir etme anlık dünyayı
Neylesin bu gönül sensiz hayatı
***
Suçum sana aşık olmak
Cezam sensiz nefes almak
***
Ya sen olursun yar, ya sen olursun
Sen bana bir hediye hem de soluksun
Nefes almak senle başladı senle biter
Gönlümde tek sen varsın
Sen son olursun
***
Ya sen olursun yar, ya sen olursun
Sen bana bir hediye hem de soluksun
Nefes almak senle başladı senle biter
Gönlümde tek sen varsın
Sen son olursun
***
Ya sen olursun yar, ya sen olursun
Sen bana bir hediye hem de soluksun
Nefes almak senle başladı senle biter
Gönlümde tek sen varsın
Sen son olursun
-
Benim en zor anlarımda
İmdadıma o koşardı
Şimdi böyle yıkıldıysam
Eller değil o başardı
***
Dert üstüne dert koymayı
Düşündükçe kahrolmayı
Bir meçhulde kaybolmayı
Eller değil o başardı
***
Hani büyük sevdamızda
Aşkımız her engeli aşardı
Şimdi mutsuz çaresizsem
Eller değil o başardı
-
Sıra sana da gelecek
Ayrılık neymiş göreceksin
Hep mutlu ol istedim ama
Ben çektim sen de çekeceksin
***
Hem sevdiğim hem arkadaşımdın
Ben sevmiştim yarınlarım için
Canımın canı can yoldaşımdın
Ben suçluyum sevdiğim için
***
Hiç ağlamazdım ama
Ben ağlarım sen de ağla
Yaptıkların yanına
Kar kalır sanma
Söz vermiştin
Şimdi yoksun
Ayrılığın günahı
Bir tek senin boynuna
***
Ben ağlarım sen de ağla
Yaptıkların yanına
Kar kalır sanma
Söz vermiştin
Şimdi yoksun
Ayrılığın günahı
Bir tek senin boynuna
***
Sıra sana da gelecek
Ayrılık neymiş göreceksin
Hep mutlu ol istedim ama
Ben çektim sen de çekeceksin
***
Hem sevdiğim hem arkadaşımdın
Ben sevmiştim yarınlarım için
Canımın canı can yoldaşımdın
Ben suçluyum sevdiğim için
***
Hiç ağlamazdım ama
Ben ağlarım sen de ağla
Yaptıkların yanına
Kar kalır sanma
Söz vermiştin
Şimdi yoksun
Ayrılığın günahı
Bir tek senin boynuna
***
Ben ağlarım sen de ağla
Yaptıkların yanına
Kar kalır sanma
Söz vermiştin
Şimdi yoksun
Ayrılığın günahı
Bir tek senin boynuna
-
Ben ne yaptım yalnız kaldım
Anlamadım neden
Parçalandım hırpalandım
Çok yoruldu bu beden
***
Ben ne yaptım yalnız kaldım
Anlamadım neden
Parçalandım hırpalandım
Çok yoruldu bu beden
***
Hayatımdan çıkmanın
Bir anlamı yok hemen
Duyduğuna inanma sen
Birazcık bana güven
***
Seni severim, yemin ederim,
Affederim diyorsan gelirim
Kıymetini artık bilirim uslandım sevgilim
***
Seni severim, yemin ederim,
Affederim diyorsan gelirim
Kıymetini artık bilirim uslandım sevgilim
-
Kısa cümlelerle yaşarken seni
Uzun uzun düşündüm bitti
Zoruna gitmesin bu acı gerçekler
İkimizin bu aşka gücü yetmedi
***
Ayrılığın merhemi silip atmak canımdan
Allah'ım söküp alsın seni bu yol yanımdan
Kendi zarfından saklı bir veda mektubuyum
Artık sana yasaklı aşkın masum kuluyum
***
Karıştırma sayfaları
Yangın söner közden önce
Üzülmem mi sanıyorsun
Yürek ağlar gözden önce
***
Karıştırma sayfaları
Yangın söner közden önce
Üzülmem mi sanıyorsun
Yürek ağlar gözden önce
***
Karıştırma sayfaları
Yangın söner közden önce
Üzülmem mi sanıyorsun
Yürek ağlar gözden önce
***
Kısa cümlelerle yaşarken seni
Uzun uzun düşündüm bitti
Zoruna gitmesin bu acı gerçekler
İkimizin bu aşka gücü yetmedi
***
Ayrılığın merhemi silip atmak canımdan
Allah'ım söküp alsın seni bu yol yanımdan
Kendi zarfından saklı bir veda mektubuyum
Artık sana yasaklı aşkın masum kuluyum
***
Karıştırma sayfaları
Yangın söner közden önce
Üzülmem mi sanıyorsun
Yürek ağlar
***
Karıştırma sayfaları
Yangın söner közden önce
Üzülmem mi sanıyorsun
Yürek ağlar gözden önce
***
Karıştırma sayfaları
Yangın söner közden önce
Üzülmem mi sanıyorsun
Yürek ağlar gözden önce
***
Karıştırma sayfaları
Yangın söner közden önce
Üzülmem mi sanıyorsun
-
Aşkı oyun sandın benle oynamaya çalıştın
Ben efendi, aşk kutsaldı anlayamadın
Birçok defa şans vermiştim başaramadın
(Birçok defa söylemiştim başaramadın)
Vicdanım rahat suç benim değil anlamalısın
***
Çok arayacaksın beni sen çok arayacaksın
Ama iş işten geçmiş olacak
Dostları araya koyup görmek isteyeceksin
Bir dakika vaktim olmayacak
-
Yoruldum takatim kalmadı artık
Hazan oldu ömür yazık çok yazık
Baharlarım geçti kış gibi soğuk
Şu sahte dünyanın düzeni bozuk
***
Vefasız sevgiler her an yanımda
Hayatın dertleri hep baş ucumda
Böyle mi sürecek artık bilmeliyim
Şu kötü şansımı yenecek miyim
***
Yalnızlığın öfkesiyle
Mutsuzluğun beşiğinde
Yüreğimin dertleriyle
Çıkmazlardayım
***
Yedi cihan işleriyle
Şu riyakâr sevgilerle
Karanlığın eşliğinde
Çıkmazlardayım
-