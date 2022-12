Hakan Altun

Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine Ey aşk beni yağmala Ateş et arka arkaya aşk, beni tara Bitsin hiç bir şey umrumda değil Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin Öğrenirken hasretinle sevişmeyi Göz yaşlarım akabilirler özgürce İçimde öyle güzelsin ki Onu kirletmeyeceğim seninle *** Bağlasan durmaz göndersen gitmez Laftan anlamaz sözümü dinlemez Başına buyruk duyguları savruk Beni bana kırdıran Bu gönül canıma düşman *** Yanıyor bedenim acıyor içim Yoktan anlamıyor benliğim Bitmiyor geceler Geçmiyor günler Adı aşk bu eziyetin *** Dayan yüreğim dayan Dayan yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran *** Dayan yüreğim dayan Dayan yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran *** Anlar mı hiç seni? Yanarak mum gibi eridiğini Sen aşıksın o kör hevesin kalıcı misafiri ah *** Dayan yüreğim dayan Dayan yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran *** Dayan yüreğim dayan Dayan yarına inan Gün gelir acılar ezberlenir İyileşir zamanla yaran Dayan, dayan of dayan

Artık çok geç yalvarma Dönüş yok o yıllara Bil ki sana bu son veda Yürekli olmadan Meydan okumadan Yaşanmaz aşk *** Yanlış zaman Yanlış insan Tutunmak imkansız Bıktım yamalı sevdalardan *** Yanlış bahar Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda Kaybetmekten seni *** Kıyamete kadar Kapattım kalbimi *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Artık çok geç yalvarma Dönüş yok o yıllara Bil ki sana bu son veda Yürekli olmadan Meydan okumadan Yaşanmaz aşk *** Yanlış zaman Yanlış insan Tutunmak imkansız Bıktım yamalı sevdalardan *** Yanlış bahar Kış güneşi Yoruldum her bulduğumda Kaybetmekten seni *** Kıyamete kadar Kapattım kalbimi *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür *** Azar, coşar deli gönül Bu gözler ah neler görür Hasret bana göre değil Özlemin içimde Yine seni büyütür

Ben o yâri esasında çok severim Ben o yâri esasında çok severim *** Beni yanlış anlamasın Yüreğimi dağlamasın Kalbimi kırsın gönlü olsun Haberi olsun *** Beni yanlış anlamasın Yüreğimi dağlamasın Kalbimi kırsın gönlü olsun Haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre ne dil döktüm ben bilirim Kimselere bakmam onu dinlerim *** Onun yüzüne bakınca Güneş utanır doğmaya Kalbime girsin gönlüm olsun Haberi olsun *** Onun yüzüne bakınca Güneş utanır doğmaya Kalbime girsin gönlüm olsun Haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun *** Ben o yâre canımı Ömrümü hayatımı Seve seve her şeyimi Ben o yâre kalbimi Yatağımı döşeğimi Sererim haberi olsun