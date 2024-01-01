Dayan Yüreğim / Remix Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Dayan Yüreğim / Remix
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Açılır sonsuz kere yoluna güllerim
Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile
Yokluğun soğuk, tenine susadı tenim
Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme
***
Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin
Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin
Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni
Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde
***
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
***
Açılır sonsuz kere yoluna güllerim
Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile
Yokluğun soğuk, tenine susadı tenim
Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme
***
Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin
Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin
Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni
Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde
***
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım