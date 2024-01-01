Hakan Altun

Açılır sonsuz kere yoluna güllerim Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile Yokluğun soğuk, tenine susadı tenim Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme *** Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde *** Kalbim duraksız haykırışlarda Ne yapsan ayrılamam senden asla Hafife alma, aşk vurur insana Bu kadar kolay sanma delikanlım *** Açılır sonsuz kere yoluna güllerim Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile Yokluğun soğuk, tenine susadı tenim Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme *** Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde *** Kalbim duraksız haykırışlarda Ne yapsan ayrılamam senden asla Hafife alma, aşk vurur insana Bu kadar kolay sanma delikanlım Kalbim duraksız haykırışlarda Ne yapsan ayrılamam senden asla Hafife alma, aşk vurur insana Bu kadar kolay sanma delikanlım Kalbim duraksız haykırışlarda Ne yapsan ayrılamam senden asla Hafife alma, aşk vurur insana Bu kadar kolay sanma delikanlım