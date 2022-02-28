Hakan Altun

Değer Canım Aşklar artık çok değişti Deme sakın deme bana İstediğin canım olsa veririm ben inan sana *** Benim gibi sevenin kıymetini bileceksin Ufak tefek hataları görmezden geleceksin *** Gururu bir yana bırak seviyorsan eğer canım Aşk her türlü çılgınlığı denemeye değer canım Aşk her türlü çılgınlığı yaşamaya değer canım

Aslı Sen Değilsin Al sen de al Bir damla aşkım vardı Onu da aldın zaten Git sen de git Yanımdayken bile Benim değildin zaten *** Başka bir şeydi bu Yaşadığımız başka Ne masallara konu olurdu Ne de o asil aşka *** Ben de sevdim seni Göz bebeğim gibi Ben de aşık oldum Güller gibi soldum *** Çok sevmiştim seni Kerem'in aşkı gibi Ama Aslı sen değildin Ben de sevdim seni *** Göz bebeğim gibi Ben de aşık oldum Güller gibi soldum Çok sevmiştim seni *** Kerem'in aşkı gibi Ama Aslı sen değildin *** Al sen de al Bir damla aşkım vardı Onu da aldın zaten Git sen de git *** Yanımdayken bile Benim değildin zaten *** Başka bir şeydi bu Yaşadığımız başka Ne masallara konu olurdu Ne de o asil aşka *** Ben de sevdim seni Göz bebeğim gibi Ben de aşık oldum Güller gibi soldum *** Çok sevmiştim seni Kerem'in aşkı gibi Ama Aslı sen değildin *** Ben de sevdim seni Göz bebeğim gibi Ben de aşık oldum Güller gibi soldum *** Çok sevmiştim seni Kerem'in aşkı gibi Ama Aslı sen değildin

Aşkım Aşkım Oy meşeler meşeler, su doludur şişeler Acep Allah'tan mıdır, güzel olur Ayşe'ler, güzel olur Ayşe'ler Oy meşeler meşeler, su doludur şişeler Acep Allah'tan mıdır, güzel olur Ayşe'ler, güzel olur Ayşe'ler *** Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım Sarıyer'de olmazsa Bebek'te buluşalım Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım Yeniköy'de olmazsa Beykoz'da buluşalım *** Ayşe'ler hatun olur, sözünle bütün olur Ayşe'lere vurulan yanar da tütün olur, yanar da tütün olur Ayşe'ler hatun olur, sözünle bütün olur Ayşe'lere vurulan yanar da tütün olur, yanar da tütün olur *** Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım Trabzon'da olmazsa Rize'de buluşalım Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım İstanbul'da olmazsa Artvin'de buluşalım *** Ayşe'm Ayşe'm aş da gel, gizli gizli kaç da gel Cumartesi işim var, pazar günü beşte gel, pazar günü beşte gel Ayşe'm Ayşe'm aş da gel, gizli gizli kaç da gel Cumartesi işim var, pazar günü beşte gel, pazar günü beşte gel *** Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım Tarabya'da olmazsa Pendik'te buluşalım Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım Giresun'da olmazsa Ordu'da buluşalım *** Aşkım aşkım aşalım, sarılıp koklaşalım Sarıyer'de olmazsa Bebek'te buluşalım Aşkım aşkım aşalım, el ele dolaşalım Yeniköy'de olmazsa Beykoz'da buluşalım (Beykoz'da buluşalım)

Bu Kalp Senin İçin Atacak En zor anımda tanıdım seni Bütün dünyam değişti Razıyım senle ölmeye Unutma bunu sevgilim *** Güneş olup üstüme doğduğun Nedenim var dünyada Ellerin gözlerin sözlerin şiir tadında *** Deliler gibi aşığım sana Duyduğun her söze nolur inanma Hayattan senin zevk alır oldum Bu mutluluğu çok görme bana *** Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak *** Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak *** En zor anımda tanıdım seni Bütün dünyam değişti Razıyım senle ölmeye Unutma bunu sevgilim *** Güneş olup üstüme doğduğun Nedenim var dünyada Ellerin gözlerin sözlerin şiir tadında *** Deliler gibi aşığım sana Duyduğun her söze nolur inanma Hayattan senin zevk alır oldum Bu mutluluğu çok görme bana *** Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak *** Yeryüzünde gökyüzünde bu kalp senin için atacak Duygularım bir anlık değil bir ömür senle yaşayacak

Darısı Size Aşık oldum çok seviyorum Boyu posu tam bana göre Gönlü güzel çok umutluyum Aradığım aşk buydu işte *** Güzel gözlü pamuk elli Yaradanın bir mucizesi *** Aşk budur işte öl dese ölürüm Yar feda olsun sana bu ömrüm Güller içinde solmayan gülsün Aşkımı buldum darısı size

Hediye Gözlerinde gördüm, gördüm ışığı Yokluğunda tattım kara siyahı Bana zehir etme anlık dünyayı Neylesin bu gönül sensiz hayatı Bana haram etme anlık dünyayı Neylesin bu gönül sensiz hayatı *** Suçum sana aşık olmak Cezam sensiz nefes almak *** Ya sen olursun yar, ya sen olursun Sen bana bir hediye hem de soluksun Nefes almak senle başladı senle biter Gönlümde tek sen varsın Sen son olursun *** Ya sen olursun yar, ya sen olursun Sen bana bir hediye hem de soluksun Nefes almak senle başladı senle biter Gönlümde tek sen varsın Sen son olursun *** Gözlerinde gördüm, gördüm ışığı Yokluğunda tattım kara siyahı Bana zehir etme anlık dünyayı Neylesin bu gönül sensiz hayatı *** Suçum sana aşık olmak Cezam sensiz nefes almak *** Ya sen olursun yar, ya sen olursun Sen bana bir hediye hem de soluksun Nefes almak senle başladı senle biter Gönlümde tek sen varsın Sen son olursun *** Ya sen olursun yar, ya sen olursun Sen bana bir hediye hem de soluksun Nefes almak senle başladı senle biter Gönlümde tek sen varsın Sen son olursun *** Ya sen olursun yar, ya sen olursun Sen bana bir hediye hem de soluksun Nefes almak senle başladı senle biter Gönlümde tek sen varsın Sen son olursun

O Başardı Benim en zor anlarımda İmdadıma o koşardı Şimdi böyle yıkıldıysam Eller değil o başardı *** Dert üstüne dert koymayı Düşündükçe kahrolmayı Bir meçhulde kaybolmayı Eller değil o başardı *** Hani büyük sevdamızda Aşkımız her engeli aşardı Şimdi mutsuz çaresizsem Eller değil o başardı

Sen de Ağla Sıra sana da gelecek Ayrılık neymiş göreceksin Hep mutlu ol istedim ama Ben çektim sen de çekeceksin *** Hem sevdiğim hem arkadaşımdın Ben sevmiştim yarınlarım için Canımın canı can yoldaşımdın Ben suçluyum sevdiğim için *** Hiç ağlamazdım ama Ben ağlarım sen de ağla Yaptıkların yanına Kar kalır sanma Söz vermiştin Şimdi yoksun Ayrılığın günahı Bir tek senin boynuna *** Ben ağlarım sen de ağla Yaptıkların yanına Kar kalır sanma Söz vermiştin Şimdi yoksun Ayrılığın günahı Bir tek senin boynuna *** Sıra sana da gelecek Ayrılık neymiş göreceksin Hep mutlu ol istedim ama Ben çektim sen de çekeceksin *** Hem sevdiğim hem arkadaşımdın Ben sevmiştim yarınlarım için Canımın canı can yoldaşımdın Ben suçluyum sevdiğim için *** Hiç ağlamazdım ama Ben ağlarım sen de ağla Yaptıkların yanına Kar kalır sanma Söz vermiştin Şimdi yoksun Ayrılığın günahı Bir tek senin boynuna *** Ben ağlarım sen de ağla Yaptıkların yanına Kar kalır sanma Söz vermiştin Şimdi yoksun Ayrılığın günahı Bir tek senin boynuna

Uslandım Sevgilim Ben ne yaptım yalnız kaldım Anlamadım neden Parçalandım hırpalandım Çok yoruldu bu beden *** Ben ne yaptım yalnız kaldım Anlamadım neden Parçalandım hırpalandım Çok yoruldu bu beden *** Hayatımdan çıkmanın Bir anlamı yok hemen Duyduğuna inanma sen Birazcık bana güven *** Seni severim, yemin ederim, Affederim diyorsan gelirim Kıymetini artık bilirim uslandım sevgilim *** Seni severim, yemin ederim, Affederim diyorsan gelirim Kıymetini artık bilirim uslandım sevgilim

Yürek Ağlar Gözden Önce Kısa cümlelerle yaşarken seni Uzun uzun düşündüm bitti Zoruna gitmesin bu acı gerçekler İkimizin bu aşka gücü yetmedi *** Ayrılığın merhemi silip atmak canımdan Allah'ım söküp alsın seni bu yol yanımdan Kendi zarfından saklı bir veda mektubuyum Artık sana yasaklı aşkın masum kuluyum *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar gözden önce *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar gözden önce *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar gözden önce *** Kısa cümlelerle yaşarken seni Uzun uzun düşündüm bitti Zoruna gitmesin bu acı gerçekler İkimizin bu aşka gücü yetmedi *** Ayrılığın merhemi silip atmak canımdan Allah'ım söküp alsın seni bu yol yanımdan Kendi zarfından saklı bir veda mektubuyum Artık sana yasaklı aşkın masum kuluyum *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar gözden önce *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun Yürek ağlar gözden önce *** Karıştırma sayfaları Yangın söner közden önce Üzülmem mi sanıyorsun

Çok Arayacaksın Aşkı oyun sandın benle oynamaya çalıştın Ben efendi, aşk kutsaldı anlayamadın Birçok defa şans vermiştim başaramadın (Birçok defa söylemiştim başaramadın) Vicdanım rahat suç benim değil anlamalısın *** Çok arayacaksın beni sen çok arayacaksın Ama iş işten geçmiş olacak Dostları araya koyup görmek isteyeceksin Bir dakika vaktim olmayacak