Hakan Altun

Dönmelisin Şarkı Sözleri
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Bir kadeh ya da bir tek sigara
Anlatırdı derdimi sana
Hüzün dolu sessiz geceler
Sen yokken dost olurdu bana
***
Bir kadeh ya da bir tek sigara
Anlatırdı derdimi sana
Hüzün dolu sessiz geceler
Sen yokken dost olurdu bana
***
Yok istemem sensiz geceyi
Artık gelmelisin sen bana
Hissetmeyi o sevgiyi
Şimdi vermelisin sen bana
***
Dönmelisin, görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin sen bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
***
Dönmelisin, görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin sen bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
***
Bir kağıt ya da boş bir satıra
Anlattım yalnızlığı sana
Sevgi dolu sensiz geceler
Artık hatıra oldu bana
***
Yok istemem sensiz geceyi
Artık gelmelisin sen bana
Hissetmeyi o sevgiyi
Şimdi vermelisin sen bana
***
Dönmelisin, görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin sen bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
***
Dönmelisin, görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin sen bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
***
Dönmelisin, görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin sen bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin