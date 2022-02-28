Hakan Altun

Bir kadeh ya da bir tek sigara Anlatırdı derdimi sana Hüzün dolu sessiz geceler Sen yokken dost olurdu bana *** Bir kadeh ya da bir tek sigara Anlatırdı derdimi sana Hüzün dolu sessiz geceler Sen yokken dost olurdu bana *** Yok istemem sensiz geceyi Artık gelmelisin sen bana Hissetmeyi o sevgiyi Şimdi vermelisin sen bana *** Dönmelisin, görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin sen bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin *** Dönmelisin, görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin sen bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin *** Bir kağıt ya da boş bir satıra Anlattım yalnızlığı sana Sevgi dolu sensiz geceler Artık hatıra oldu bana *** Yok istemem sensiz geceyi Artık gelmelisin sen bana Hissetmeyi o sevgiyi Şimdi vermelisin sen bana *** Dönmelisin, görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin sen bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin *** Dönmelisin, görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin sen bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin *** Dönmelisin, görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin sen bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin