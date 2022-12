Hakan Altun

Seninle yaşamışım ben gerçek aşkı Aşk ve günah Senin yüzünden ben her gün viraneyim Bilmem yarını *** Seninle yaşamışım ben gerçek aşkı Aşk ve günah Senin yüzünden ben her gün viraneyim Bilmem yarını *** Geri dönmeni bekliyorum Bıkmaz gönlüm biliyorum Nefes aldığım her saniye Hasretinle yanıyorum (yanıyorum) *** Dön bana gel helalim Tek sensin, sensin kaderim Sadece bizi rabbim ayırır Yazılır bilirim *** Gül diken ayrılırsa Gündüz geceye, kavuşmazsa O zaman aşktan vazgeçerim Yeminler ederim *** Seninle yaşamışım ben gerçek aşkı Aşk ve günah Senin yüzünden ben her gün viraneyim Bilmem yarını *** Geri dönmeni bekliyorum Bıkmaz gönlüm biliyorum Nefes aldığım her saniye Hasretinle yanıyorum *** Dön bana gel helalim Tek sensin, sensin kaderim Sadece bizi rabbim ayırır Yazılır bilirim *** Gül diken ayrılırsa Gündüz geceye kavuşmazsa O zaman aşktan vazgeçerim Yeminler ederim *** Dön bana gel helalim Tek sensin, sensin kaderim Sadece bizi rabbim ayırır Gel helalim