Hakan Altun

Gel Helalim Şarkı Sözleri
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Seninle yaşamışım ben gerçek aşkı
Aşk ve günah
Senin yüzünden ben her gün viraneyim
Bilmem yarını
***
Seninle yaşamışım ben gerçek aşkı
Aşk ve günah
Senin yüzünden ben her gün viraneyim
Bilmem yarını
***
Geri dönmeni bekliyorum
Bıkmaz gönlüm biliyorum
Nefes aldığım her saniye
Hasretinle yanıyorum (yanıyorum)
***
Dön bana gel helalim
Tek sensin, sensin kaderim
Sadece bizi rabbim ayırır
Yazılır bilirim
***
Gül diken ayrılırsa
Gündüz geceye, kavuşmazsa
O zaman aşktan vazgeçerim
Yeminler ederim
***
Seninle yaşamışım ben gerçek aşkı
Aşk ve günah
Senin yüzünden ben her gün viraneyim
Bilmem yarını
***
Geri dönmeni bekliyorum
Bıkmaz gönlüm biliyorum
Nefes aldığım her saniye
Hasretinle yanıyorum
***
Dön bana gel helalim
Tek sensin, sensin kaderim
Sadece bizi rabbim ayırır
Yazılır bilirim
***
Gül diken ayrılırsa
Gündüz geceye kavuşmazsa
O zaman aşktan vazgeçerim
Yeminler ederim
***
Dön bana gel helalim
Tek sensin, sensin kaderim
Sadece bizi rabbim ayırır
Gel helalim