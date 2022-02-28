Hakan Altun

Gelen Olmadı Günlerce bekledim, boşuna onu Yokluğu getirdi benim sonumu Bu da bana kaderin bir oyunu Beni güldürmeye gelen olmadı *** Ağladım olmadı, sızladım olmadı Yalvardım Allah'ıma gelen olmadı Ağladım olmadı, sızladım olmadı Yalvardım Allah'ıma gelen olmadı *** Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü Haykırdım, yanıma gelen olmadı *** Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü Bekledim, yanıma gelen olmadı *** Günlerce bekledim, boşuna onu Yokluğu getirdi benim sonumu Bu da bana kaderin bir oyunu Beni güldürmeye gelen olmadı *** Ağladım olmadı, sızladım olmadı Yalvardım Allah'ıma gelen olmadı *** Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü Haykırdım, yanıma gelen olmadı *** Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü Bekledim, yanıma gelen olmadı *** Gençliğim sayende sonsuz kabusa döndü Allah'ım ne yaptım? Benim hayatım söndü Tek dostum demiştim, o da ansızın küstü Haykırdım, yanıma gelen olmadı

Bana Göresin Seçkin bir yerdesin Gönlüme taht kurmuşsun Aradım yıllarca sonunda seni buldum *** Seçkin bir yerdesin Gönlüme taht kurmuşsun Aradım yıllarca sonunda seni buldum *** Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma *** Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar *** Seçkin bir yerdesin Gönlüme taht kurmuşsun Aradım yıllarca sonunda seni buldum *** Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma Şans güldü bana da tanrıya şükür olsun Yıllarca beklemeye değdi çıktın karşıma *** Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar *** Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar Bana göresin boyun boyuma gözlerin gözüme ellerin elime yar Bırakamam bulmuşum senide kalbime gönlüme bağlamışım ben yar Bana göresin

Can Kuşum Bir insanın nefes aldığı an var ya Senle olmak o anı yaşamak demek Gözlerinin içindeki parıltıyı Gördüğümden beri aklım başım karıştı Benim aşkımsın istemem başkasını *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Hayatımın hem anlamı hem neşesi Oluverdin gördüğüm günden beri Şarkılarda seni düşündüm durdum Gecelerimin parlayan yıldızı oldun Benim aşkımsın istemem başkasını *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun

Hain Geceler Geceler düşmandır bundan sonra bana Yaşamak artık haram sensiz buralarda Hayaller kurardık günlerce baş başa Seni alıp götürdüler, kaldım bir başıma *** Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Kadehlerde mutluluğu aradım günlerce Tek dostum meyler oldu sensiz gecelerde Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım Senden başka kimseyi yâr sayamadım *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler *** Derdime derman meyler Dilim ismin heceler Seni benden aldılar hain geceler Güneşin doğduğu günler Yaşamaktan da beter Sana nasıl kıydılar hain geceler

Hani Bekleyecektin Kimseye değil, sana isyanım Güzel günleri, anar ağlarım *** Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde, yaralar açtın Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın *** Unut demekle olmuyor Güneş doğmuyor günlere Kara bahtım çok yara aldı Zor günde vardın hani nerde *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Kimseye değil, sana isyanım Güzel günleri, anar ağlarım *** Anlamadın ki, ona yanarım Sen benim gönlümde, yaralar açtın Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın *** Unut demekle olmuyor Güneş doğmuyor günlere Kara bahtım çok yara aldı Zor günde vardın hani nerde *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın

Köle Gibi Hayattan bezmiş bir köle gibi Yaşıyorum niye? Güneşim batık doğmuyor ağlıyorum gündüz gece İçimdeki şu yangını sormaz hiç kimse Bir de bana sorun dostlar, çekilmez çile *** Niye bana gelmiyorsun? Hiç mi beni sevmiyorsun? Zor mu gelir bütün bunlar Niye susup söylemiyorsun? *** Meyler çare bulamadı Dostlarım arayıp sormadı Ağladım sabaha kadar Gözyaşımı silen olmadı *** Sessizliğini dinlemek bile çok güzeldi Sensiz yaşamak hayatın en çekilmez derdi oldu Derin bir yalnızlık bu yaşadığım şimdilerde Bir başımayım koskoca evrende Biri olsun istiyorum; hem dost hem sevgili Hem de deva dertlerime...