Hakan Altun

Gülü dikensiz düşün, hangi biri ağlamaz Her sevende aynıdır, et tırnaktan ayrılmaz Benim için ilk değil, sen bana son nefessin Tek derdimsin, hüznüm, sevincim *** Sen bu aşkı öldürüp, silmek istesen de Ben senden vazgeçmedim, vazgeçemem *** Gidemezsin bir adım uzağa Bile bile düştük bu tuzağa Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin *** Gidemezsin bir adım uzağa Bile bile düştük bu tuzağa Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin *** Gülü dikensiz düşün, hangi biri ağlamaz Her sevende aynıdır, et tırnaktan ayrılmaz Benim için ilk değil, sen bana son nefessin Tek derdimsin, hüznüm, sevincim *** Sen bu aşkı öldürüp, gitmek istesen de Ben senden vazgeçmedim, vazgeçemem *** Gidemezsin bir adım uzağa Bile bile düştük bu tuzağa Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin *** Gidemezsin bir adım uzağa Bile bile düştük bu tuzağa Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin *** Gidemezsin bir adım uzağa Bile bile düştük bu tuzağa Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin *** Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin