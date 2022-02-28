Gidemezsin Şarkı Sözleri
Hakan Altun Gidemezsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Gidemezsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gidemezsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Gülü dikensiz düşün, hangi biri ağlamaz
Her sevende aynıdır, et tırnaktan ayrılmaz
Benim için ilk değil, sen bana son nefessin
Tek derdimsin, hüznüm, sevincim
***
Sen bu aşkı öldürüp, silmek istesen de
Ben senden vazgeçmedim, vazgeçemem
***
Gidemezsin bir adım uzağa
Bile bile düştük bu tuzağa
Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin
***
Gidemezsin bir adım uzağa
Bile bile düştük bu tuzağa
Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin
***
Gülü dikensiz düşün, hangi biri ağlamaz
Her sevende aynıdır, et tırnaktan ayrılmaz
Benim için ilk değil, sen bana son nefessin
Tek derdimsin, hüznüm, sevincim
***
Sen bu aşkı öldürüp, gitmek istesen de
Ben senden vazgeçmedim, vazgeçemem
***
Gidemezsin bir adım uzağa
Bile bile düştük bu tuzağa
Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin
***
Gidemezsin bir adım uzağa
Bile bile düştük bu tuzağa
Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin
***
Gidemezsin bir adım uzağa
Bile bile düştük bu tuzağa
Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin
***
Ne aşkını, ne de beni bırakıp gidemezsin