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7/24 Dinle Aşk Ayrılık ve Adam

Aşk Ayrılık ve Adam Şarkı Sözleri

Hakan Altun Aşk Ayrılık ve Adam şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Aşk Ayrılık ve Adam şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Ayrılık ve Adam sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Altun

Hakan Altun

Aşk Ayrılık ve Adam

  • Gönül Yarası

  • Hani Bekleyecektin

  • Can Kuşum

  • Yol Verin Bana Dağlar

  • Hain Geceler

  • Ağlamak Yok Yüreğim

  • Nefesimsin

  • Beni de Alıp Git

  • Kıyamadım

  • Gurbet

  • Dayanamadım

  • Yaralı Bir Aşkın Öyküsü

  • Unuttum Seni Ben

  • Bir Telefon

  • Hani Sen Benimdin

  • Sen de Ağla

  • Hediye

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