Hakan Altun

Bir insanın nefes aldığı an var ya Senle olmak o anı yaşamak demek Gözlerinin içindeki parıltıyı Gördüğümden beri aklım başım karıştı Benim aşkımsın istemem başkasını *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Hayatımın hem anlamı hem neşesi Oluverdin gördüğüm günden beri Şarkılarda seni düşündüm durdum Gecelerimin parlayan yıldızı oldun Benim aşkımsın istemem başkasını *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun Can kuşum, yaşama sevincim Hayatın anlamı, namusumsun *** Can kuşum, gözümün nurusun Can kuşum, ekmeğim, suyumsun