Hakan Altun

Gör gör Gör gör seni nasıl unutacağım (gör gör) Yeni yeni aşklara kavuşacağım (gör gör) Sakın ola gönlüme sırnaşma (gör gör) Seni avucumda oynatacağım (gör gör, gör gör) *** Gün olur devran döner Sen kapımı çalarsan Çok gülerim haline O gün beni ararsan *** Gün olur devran döner Sen kapımı çalarsan Çok gülerim haline O gün beni ararsan *** Bu kalp sevilmek ister Aşk kolay değil anla Günahları hak ettin Ağla haline ağla Yolun açık ola elveda *** Gör gör seni nasıl unutacağım Yeni yeni aşklara kavuşacağım Sakın ola gönlüme sırnaşma Seni avucumda oynatacağım *** Gör gör seni nasıl unutacağım Yeni yeni aşklara kavuşacağım Sakın ola gönlüme sırnaşma Seni avucumda oynatacağım *** Gün olur devran döner Sen kapımı çalarsan Çok gülerim haline O gün beni ararsan *** Hakan sevilmek ister Aşk kolay değil anla Günahları hak ettin Ağla haline ağla Yolun açık ola elveda *** Gör gör seni nasıl unutacağım Yeni yeni aşklara kavuşacağım Sakın ola gönlüme sırnaşma Seni avucumda oynatacağım *** Gör gör seni nasıl unutacağım Yeni yeni aşklara kavuşacağım Sakın ola gönlüme sırnaşma Seni avucumda oynatacağım *** Gör gör seni nasıl unutacağım Yeni yeni aşklara kavuşacağım Sakın ola gönlüme sırnaşma Seni avucumda oynatacağım