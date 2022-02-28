Hakan Altun

Gör Gör Şarkı Sözleri
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Gör gör
Gör gör seni nasıl unutacağım (gör gör)
Yeni yeni aşklara kavuşacağım (gör gör)
Sakın ola gönlüme sırnaşma (gör gör)
Seni avucumda oynatacağım (gör gör, gör gör)
***
Gün olur devran döner
Sen kapımı çalarsan
Çok gülerim haline
O gün beni ararsan
***
Gün olur devran döner
Sen kapımı çalarsan
Çok gülerim haline
O gün beni ararsan
***
Bu kalp sevilmek ister
Aşk kolay değil anla
Günahları hak ettin
Ağla haline ağla
Yolun açık ola elveda
***
Gör gör seni nasıl unutacağım
Yeni yeni aşklara kavuşacağım
Sakın ola gönlüme sırnaşma
Seni avucumda oynatacağım
***
Gör gör seni nasıl unutacağım
Yeni yeni aşklara kavuşacağım
Sakın ola gönlüme sırnaşma
Seni avucumda oynatacağım
***
Gün olur devran döner
Sen kapımı çalarsan
Çok gülerim haline
O gün beni ararsan
***
Hakan sevilmek ister
Aşk kolay değil anla
Günahları hak ettin
Ağla haline ağla
Yolun açık ola elveda
***
Gör gör seni nasıl unutacağım
Yeni yeni aşklara kavuşacağım
Sakın ola gönlüme sırnaşma
Seni avucumda oynatacağım
***
Gör gör seni nasıl unutacağım
Yeni yeni aşklara kavuşacağım
Sakın ola gönlüme sırnaşma
Seni avucumda oynatacağım
***
Gör gör seni nasıl unutacağım
Yeni yeni aşklara kavuşacağım
Sakın ola gönlüme sırnaşma
Seni avucumda oynatacağım