Hakan Altun

Gurbet Selam söyleyin yârime yolum gözlemesin Bittim tükendim buralarda haber beklemesin *** Gözden ırak ama gönülden değil Kavuşmasam bile unutamam ki *** Düştüm bir lokma ekmeğin derdine düştüm Törelere boyun eğdim ben yenik düştüm *** Sazıma geçti hep nazım telini kırdım Ben bu gurbet elin kölesi oldum

Ah Be Anacığım Mahalleden bir gacıya taliz oldum yanmışım Anam bu iş olmaz diyor şaşırmışım kalmışım Ateş yandı sönmüyor ki çıra gibi yanmışım Kara sevda söz dinlemez ben bu aşka dalmışım *** Ah be anacığım eh be anacığım Ben bu gacıya yangınım As be anacığım sus be anacığım Ben bu gacıyı alacağım *** Ah be anacığım eh be anacığım Ben bu gacıya yangınım As be anacığım sus be anacığım Ben bu gacıyı alacağım *** Mahallenin efendisi nam-ı değer biriyim Façam düzgün dile destan her halimden belliyim Sevdim anam çok mu gördün Bırak artık evleneyim Daha fazla üstüme gelme biliyorsun zır deliyim *** Ah be anacığım eh be anacığım Ben bu gacıya yangınım As be anacığım sus be anacığım Ben bu gacıyı alacağım *** Ah be anacığım eh be anacığım Ben bu gacıya yangınım As be anacığım sus be anacığım Ben bu gacıyı alacağım *** Ah be anacığım eh be anacığım Ben bu gacıya yangınım As be anacığım sus be anacığım Ben bu gacıyı...

Ben Seni Sevdim Ben yalnız seni sevdim Başka kimseyi değil Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim Başka bir kula değil Ben nefes almayı seninle sevdim Sen yoksan bende yokum *** Bu aşkta duygu ve gurur çoktu bir biz vardık Bu aşkta yalan dolan riya yoktu anlamadın Seneler boyu sürecek sevgimiz Anılarla baş başa günlerde kaldık *** Bu mudur aşkın adaleti dedikleri? Aşkları anılar mı yaşatır? Bu mudur aşkın adaleti dedikleri? Bu aşka ayrılık mı yakışır? *** Ben seni sevdim, ayrılığı değil Ben seni sevdim, yalnızlığı değil Teslim ettim yüreğimi kalbine Ben seni seninle yaşamayı sevdim *** Ben seni sevdim, ayrılığı değil Ben seni sevdim, yalnızlığı değil Teslim ettim yüreğimi kalbine Ben seni seninle yaşamayı sevdim *** Bu aşkta duygu ve gurur çoktu bir biz vardık Bu aşkta yalan dolan riya yoktu anlamadın Seneler boyu sürecek sevgimiz Anılarla baş başa günlerde kaldık *** Bu mudur aşkın adaleti dedikleri? Aşkları anılar mı yaşatır? Bu mudur aşkın adaleti dedikleri? Bu aşka ayrılık mı yakışır? *** Ben seni sevdim, ayrılığı değil Ben seni sevdim, yalnızlığı değil Teslim ettim yüreğimi kalbine Ben seni seninle yaşamayı sevdim *** Ben seni sevdim, ayrılığı değil Ben seni sevdim, yalnızlığı değil Teslim ettim yüreğimi kalbine Ben seni seninle yaşamayı sevdim *** Ben seni sevdim, ayrılığı değil Ben seni sevdim, yalnızlığı değil Teslim ettim yüreğimi kalbine Ben seni seninle...

Beni de Alıp Git Beni de alıp git, beni de alıp git *** Göz göze geldiğimiz o ilk gün Heyecanımız volkan gibiydi Diz dize ağladığımız o ilk gün Gözyaşlarımız sel gibiydi *** Yazık olur günlere Küsemezsin senelere Bensiz gidemezsin sen Bir adım öteye *** Beni de alıp git, beni de alıp git Razıyım senle dert çekmeye Beni de alıp git, beni de alıp git Dayanamam sensiz gecelere *** Beni de alıp git, beni de alıp git Katlanırım senle ağlamaya Beni de alıp git, beni de alıp git Muhtacım senle yaşamaya *** Göz göze geldiğimiz o ilk gün Heyecanımız volkan gibiydi Diz dize ağladığımız o ilk gün Gözyaşlarımız sel gibiydi *** Yazık olur günlere Küsemezsin senelere Bensiz gidemezsin sen Bir adım öteye *** Beni de alıp git, beni de alıp git Razıyım senle dert çekmeye Beni de alıp git, beni de alıp git Dayanamam sensiz gecelere *** Beni de alıp git, beni de alıp git Katlanırım senle ağlamaya Beni de alıp git, beni de alıp git Muhtacım senle yaşamaya *** Beni de alıp git, beni de alıp git *** Beni de alıp git, beni de alıp git

Dayanamadım Yağmurun sesi bile ürpertir içimi Çiğ düşse gönlüme sönmüyor ateşi Güneşin rengi yok hayatım karanlık İsyan eder ruhum gülmez ki *** Yağmurun sesi bile ürpertir içimi Çiğ düşse gönlüme sönmüyor ateşi Güneşin rengi yok hayatım karanlık İsyan eder ruhum gülmez ki *** Geri dönsen çözüm geri dönsen ölürüm Kanayan yarama merhem sür Geri dönsen çözüm geri dönsen ölürüm Bir kulu hayata döndürür müsün *** Dayanamadım sen yokken nefret ettim yeryüzünden Uyuyamadım geceleri kör kabuslar görmeden Beceremedim gülmeyi Beceremedim sevmeyi Alışamadım bu hayat çekilmez ki

Dur Gitme Ben gönlümü koymuşum bu yola Sen yaptın ki söyle başka Yüreğim ayaklar altında Mutluysan bakma ardına *** Zavallı bir kalp, yorgun bir nefes Yolunu gözleyecek Belki hasret belki nefret Gecelerce sürecek *** Dur gitme dur ne olur Gidersen sonum olur Beni böyle kaderime mahkum edip terk etmek olur Bir şans versen ne olur *** Dur gitme dur ne olur Gidersen sonum olur Beni böyle kaderime mahkum edip terk etmek olur Bir daha denesek ne olur

Kıyamadım Çok ağlattın, hep sızlattın Bezdirdin bu canımdan Saplasaydın kör hançeri kalbime Bu kadar acımazdı *** Gururumu oyuncak sandın Düşman ettin beni kendine Senin yaptığını başkası yapsaydı Bırakıp giderdim gözümü kırpmadan *** Düşmanım yaptıklarına Dargınım duygularına Kırgınım yalnızlığıma *** Ama seni seviyorum Seni çok seviyorum diye *** Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım ben sana Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım anlasana *** Düşmanım yaptıklarına Dargınım duygularına Kırgınım yalnızlığıma *** Ama seni seviyorum Seni çok seviyorum diye *** Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım ben sana Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım anlasana *** Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım ben sana Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım anlasana *** Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım ben sana Kıyamadım, kıyamadım Kıyamadım anlasana

Nefesimsin Her acıya göğüs gerdim Aşk acısı ne illetmiş Sevdiğime gönül verdim Nefes alırken ölmek imiş *** Vaylar bana vahlar bana Yâri görmek haram bana Yollar bana dağlar bana İlaç olun bu yaraya *** Vaylar bana vahlar bana Yâri görmek haram bana Yollar bana dağlar bana İlaç olun bu yaraya *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Gönül bahçem sevgi dolu Aşk olmazsa yolun sonu Aşk bahçemde açan güller Yokluğunda bir bir soldu *** Vaylar bana vahlar bana Yâri sevmek haram bana Yollar bana dağlar bana İlaç olun bu yaraya *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın Ben senin belki umrunda değilim Ama sen benim, sen benim nefesimsin *** Ben senin ne yârin ne de canın Ben senin ne sevdiğin ne baharın

Teklif Ediyorum Teklif ediyorum, benimle evlenir misin Çok düşündüm son kararım, kendimden eminim Teklif ediyorum, benimle evlenir misin Çok düşündüm son kararım, kendimden eminim *** An kaldı mutluluğa, tez davranalım Yaza olsa düğünümüz, kışa kalmayalım *** Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım *** Teklif ediyorum, benimle evlenir misin Çok düşündüm son kararım, kendimden eminim *** An kaldı mutluluğa, tez davranalım Yaza olsa düğünümüz, kışa kalmayalım *** Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım *** Gel evet de bir yuvada Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım Gel evet de mutlu olalım, bir yuvada buluşalım Seni benim için beni senin için yaratmış güzel Allah'ım