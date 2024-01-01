Hakan Altun

-
Selam söyleyin yârime yolum gözlemesin
Bittim tükendim buralarda haber beklemesin
***
Gözden ırak ama gönülden değil
Kavuşmasam bile unutamam ki
***
Düştüm bir lokma ekmeğin derdine düştüm
Törelere boyun eğdim ben yenik düştüm
***
Sazıma geçti hep nazım telini kırdım
Ben bu gurbet elin kölesi oldum
-
Kimseye değil, sana isyanım
Güzel günleri, anar ağlarım
***
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde, yaralar açtın
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın
***
Unut demekle olmuyor
Güneş doğmuyor günlere
Kara bahtım çok yara aldı
Zor günde vardın hani nerde
***
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
***
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
***
Kimseye değil, sana isyanım
Güzel günleri, anar ağlarım
***
Anlamadın ki, ona yanarım
Sen benim gönlümde, yaralar açtın
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın
***
Unut demekle olmuyor
Güneş doğmuyor günlere
Kara bahtım çok yara aldı
Zor günde vardın hani nerde
***
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
***
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
***
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
-
Bir insanın nefes aldığı an var ya
Senle olmak o anı yaşamak demek
Gözlerinin içindeki parıltıyı
Gördüğümden beri aklım başım karıştı
Benim aşkımsın istemem başkasını
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
Can kuşum, yaşama sevincim
Hayatın anlamı, namusumsun
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
Can kuşum, yaşama sevincim
Hayatın anlamı, namusumsun
***
Hayatımın hem anlamı hem neşesi
Oluverdin gördüğüm günden beri
Şarkılarda seni düşündüm durdum
Gecelerimin parlayan yıldızı oldun
Benim aşkımsın istemem başkasını
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
Can kuşum, yaşama sevincim
Hayatın anlamı, namusumsun
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
Can kuşum, yaşama sevincim
Hayatın anlamı, namusumsun
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
Can kuşum, yaşama sevincim
Hayatın anlamı, namusumsun
***
Can kuşum, gözümün nurusun
Can kuşum, ekmeğim, suyumsun
-
İçimdeki duygumu değil
Hatalarımı ararlar
Gönlümdeki masalı
Sormazlar bile
***
Hep böyle midir bu çarkın dönüşü?
Karanlık mıdır ilerdeki aydınlıklar?
***
Yol verin bana dağlar
Yüreğim kan ağlar
Sevdiğimden ayrı düştüm
Kimler anlar
***
Derdimi sormazlar
Sorar ağlamazlar
Derd-i aşka düştüm a canım
Kimler anlar
-
-
Bir anda bırakıp gitti
Ardına bakmadan terk etti
***
Hain bir pusuda vurdu ikimizi
Yalnızlığımıza hapsetti
Bu gönül oyununu beceremedik seninle
Bizi yıktı mahvetti
***
Hain bir pusuda vurdu ikimizi
Yalnızlığımıza hapsetti
Bu gönül oyununu beceremedik seninle
Bizi yaktı kahretti
***
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
***
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
***
Bir anda bırakıp gitti
Ardına bakmadan terk etti
***
Hain bir pusuda vurdu ikimizi
Yalnızlığımıza hapsetti
Bu gönül oyununu beceremedik seninle
Bizi yaktı kahretti
***
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
***
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
***
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
-
Bugün benim halim yaman
Derdim büyük başım duman
Sen bana sabır ver mevlam
Bu yaraya yok mu derman?
Sen bana sabır ver mevlam
Gönül sevdi bilmez ferman
***
Nerden sevdim cana yetti?
Yarim gitti ömür bitti
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor sönmek bilmez
Yanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor dinmek bilmez
Kanar durur gönül yarası
***
Bugün benim halim yaman
Derdim büyük başım duman
Sen bana sabır ver mevlam
Bu yaraya yok mu derman?
Sen bana sabır ver mevlam
Gönül sevdi bilmez ferman
***
Nerden sevdim cana yetti?
Yarim gitti ömür bitti
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor sönmek bilmez
Yanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor dinmek bilmez
Kanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor sönmek bilmez
Yanar durur gönül yarası
***
Rabbim bana bir dert vermiş
Derdin adı gönül yarası
Kapanmıyor dinmek bilmez
Kanar durur gönül yarası
-
Her acıya göğüs gerdim
Aşk acısı ne illetmiş
Sevdiğime gönül verdim
Nefes alırken ölmek imiş
***
Vaylar bana vahlar bana
Yâri görmek haram bana
Yollar bana dağlar bana
İlaç olun bu yaraya
***
Vaylar bana vahlar bana
Yâri görmek haram bana
Yollar bana dağlar bana
İlaç olun bu yaraya
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Gönül bahçem sevgi dolu
Aşk olmazsa yolun sonu
Aşk bahçemde açan güller
Yokluğunda bir bir soldu
***
Vaylar bana vahlar bana
Yâri sevmek haram bana
Yollar bana dağlar bana
İlaç olun bu yaraya
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
Ben senin belki umrunda değilim
Ama sen benim, sen benim nefesimsin
***
Ben senin ne yârin ne de canın
Ben senin ne sevdiğin ne baharın
-
Beni de alıp git, beni de alıp git
***
Göz göze geldiğimiz o ilk gün
Heyecanımız volkan gibiydi
Diz dize ağladığımız o ilk gün
Gözyaşlarımız sel gibiydi
***
Yazık olur günlere
Küsemezsin senelere
Bensiz gidemezsin sen
Bir adım öteye
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
Razıyım senle dert çekmeye
Beni de alıp git, beni de alıp git
Dayanamam sensiz gecelere
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
Katlanırım senle ağlamaya
Beni de alıp git, beni de alıp git
Muhtacım senle yaşamaya
***
Göz göze geldiğimiz o ilk gün
Heyecanımız volkan gibiydi
Diz dize ağladığımız o ilk gün
Gözyaşlarımız sel gibiydi
***
Yazık olur günlere
Küsemezsin senelere
Bensiz gidemezsin sen
Bir adım öteye
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
Razıyım senle dert çekmeye
Beni de alıp git, beni de alıp git
Dayanamam sensiz gecelere
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
Katlanırım senle ağlamaya
Beni de alıp git, beni de alıp git
Muhtacım senle yaşamaya
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
***
Beni de alıp git, beni de alıp git
-
Çok ağlattın, hep sızlattın
Bezdirdin bu canımdan
Saplasaydın kör hançeri kalbime
Bu kadar acımazdı
***
Gururumu oyuncak sandın
Düşman ettin beni kendine
Senin yaptığını başkası yapsaydı
Bırakıp giderdim gözümü kırpmadan
***
Düşmanım yaptıklarına
Dargınım duygularına
Kırgınım yalnızlığıma
***
Ama seni seviyorum
Seni çok seviyorum diye
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
***
Düşmanım yaptıklarına
Dargınım duygularına
Kırgınım yalnızlığıma
***
Ama seni seviyorum
Seni çok seviyorum diye
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
-
Yağmurun sesi bile ürpertir içimi
Çiğ düşse gönlüme sönmüyor ateşi
Güneşin rengi yok hayatım karanlık
İsyan eder ruhum gülmez ki
***
Yağmurun sesi bile ürpertir içimi
Çiğ düşse gönlüme sönmüyor ateşi
Güneşin rengi yok hayatım karanlık
İsyan eder ruhum gülmez ki
***
Geri dönsen çözüm geri dönsen ölürüm
Kanayan yarama merhem sür
Geri dönsen çözüm geri dönsen ölürüm
Bir kulu hayata döndürür müsün
***
Dayanamadım sen yokken nefret ettim yeryüzünden
Uyuyamadım geceleri kör kabuslar görmeden
Beceremedim gülmeyi
Beceremedim sevmeyi
Alışamadım bu hayat çekilmez ki
-
Çok ağladım ben bu aşkta
Çok yalvardım Allah'a
Duymadı sesimi ne yaradan ne sevgili
Kahrettim kendimi yıllarca
***
Çok ağladım ben bu aşkta
Çok yalvardım Allah'a
Duymadı sesimi ne yaradan ne sevgili
Kahrettim kendimi yıllarca
***
Gülmedi hiç yüzüm teslim oldu özüm
Gecem ve gündüzüm kabus oldu bu aşktan
***
Yaralı bir aşkın öyküsü
Yarası derin büyük sancısı
Soranı yok imiş derdi başından aşkın
Böyle bir aşkın öyküsü
***
Yaralı bir aşkın öyküsü
Yarası derin büyük sancısı
Soranı yok imiş derdi başından aşkın
Böyle bir aşkın öyküsü
***
Çok ağladım ben bu aşkta
Çok yalvardım Allah'a
Duymadı sesimi ne yaradan ne sevgili
Kahrettim kendimi yıllarca
***
Gülmedi hiç yüzüm teslim oldu özüm
Gecem ve gündüzüm kabus oldu bu aşktan
***
Yaralı bir aşkın öyküsü
Yarası derin büyük sancısı
Soranı yok imiş derdi başından aşkın
Böyle bir aşkın öyküsü
***
Yaralı bir aşkın öyküsü
Yarası derin büyük sancısı
Soranı yok imiş derdi başından aşkın
Böyle bir aşkın öyküsü
***
Yaralı bir aşkın öyküsü
-
Sus konuşma artık seni dinlemem
Verdiğim sevgiyi yok ettin ellerinle
Git başımdan daha çok üzme beni
Kararımı verdim olmayacak
***
Dönüşü olmaz aşkın yıkarken düşünseydin
Pişmanlık fayda etmez sen istedin
***
Unuttum seni ben günahlar boynuna
Yazılmış yazıyı çevirdin tersine
Hani sen benimdin durmadın sözünde
İstediğin yere git unuttum seni ben
***
Aylardır bekledim haberin gelmedi
Ansızın karşıma çıkmışsın nafile
Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta
İstediğin yere git unuttum seni ben
***
Sus konuşma artık seni dinlemem
Verdiğim sevgiyi yok ettin ellerinle
Git başımdan daha çok üzme beni
Kararımı verdim olmayacak
***
Dönüşü olmaz aşkın yıkarken düşünseydin
Pişmanlık fayda etmez sen istedin
***
Unuttum seni ben günahlar boynuna
Yazılmış yazıyı çevirdin tersine
Hani sen benimdin durmadın sözünde
İstediğin yere git unuttum seni ben
***
Aylardır bekledim haberin gelmedi
Ansızın karşıma çıkmışsın nafile
Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta
İstediğin yere git unuttum seni ben
***
Bebeğim günahlar tek senin boynuna
Yazılmış yazıyı çevirdin tersine
Hani sen benimdin durmadın sözünde
İstediğin yere git unuttum seni ben
***
Aylardır bekledim haberin gelmedi
Ansızın karşıma çıkmışsın nafile
Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta
İstediğin yere git unuttum seni ben
Unuttum
-
Telefonun başında çaresiz bekliyorum
Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum
Telefonun başında çaresiz bekliyorum
Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum
***
Yüreğim diyor ki boşuna bekleme
Aramaz gururundan
Seni çok sevse de
Her şeye sahip olabilirsin ama
Aşkımız servettir bilmelisin
***
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
***
Ben seni bir anlık değil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umurumda değil
***
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
***
Ben seni bir anlık değil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umurumda değil
***
Telefonun başında çaresiz bekliyorum
Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum
***
Yüreğim diyor ki boşuna bekleme
Aramaz gururundan
Seni çok sevse de
Her şeye sahip olabilirsin ama
Aşkımız servettir bilmelisin
***
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
***
Ben seni bir anlık değil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umurumda değil
***
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun?
***
Ben seni bir anlık değil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umurumda değil
***
Hâlâ beni seviyorsun
Bunu sen de biliyorsun
Niye beni aramıyorsun, niye?
***
Ben seni bir anlık değil
Bir ömür boyu ararım
Gururum umurumda değil
-
Güvenmiştim, inanmıştım o güzel sözlerine
Yanılmışım, aldanmışım, ağlıyorum halime
Sen de bir gün seversen, Allah'ından bulasın
Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın
Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın
***
Hani sen benimdin
Hani göz bebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
***
Hani ben canındım
Ekmeğin, aşındım
Nerede sözlerin yalancı?
***
Hani sen benimdin
Hani göz bebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
***
Hani ben canındım
Ekmeğin, aşındım
Nerede sözlerin yalancı?
***
Güvenmiştim, inanmıştım o güzel sözlerine
Yanılmışım, aldanmışım, ağlıyorum halime
Sen de bir gün seversen, Allah'ından bulasın
Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın
***
Hani sen benimdin
Hani göz bebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
***
Hani ben canındım
Ekmeğin, aşındım
Nerede sözlerin yalancı?
***
Hani sen benimdin
Hani göz bebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
***
Hani ben canındım
Ekmeğin, aşındım
Nerede sözlerin yalancı?
***
Hani sen benimdin
Hani göz bebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
***
Hani ben canındım
Ekmeğin, aşındım
Nerede sözlerin yalancı?
-
Kendim için değil bu göz yaşlarım,
Ayrılık vaktinde, aşka ağlarım,
Yeni doğan bir aşk ölür mü söyle?
Öldürdün bir tanem ona yanarım
***
Olmaz diye başladıysan, affetmem seni,
Ama sen de seviyorsan,
Usanmadan bekleyeceğim,
Tanırsın beni
***
Elimde gül demetiyle,
Her gün kapının önünde,
Bekliyorum gündüz gece,
Görürsün diye
***
Gül ayrılmaz dikeniyle,
Ben yanarım Sen Sen diye,
Mutluluğun hayaliyle,
Beklerim Yine
-
Gözlerinde gördüm, gördüm ışığı
Yokluğunda tattım kara siyahı
Bana zehir etme anlık dünyayı
Neylesin bu gönül sensiz hayatı
Bana haram etme anlık dünyayı
Neylesin bu gönül sensiz hayatı
***
Suçum sana aşık olmak
Cezam sensiz nefes almak
***
Ya sen olursun yar, ya sen olursun
Sen bana bir hediye hem de soluksun
Nefes almak senle başladı senle biter
Gönlümde tek sen varsın
Sen son olursun
***
Ya sen olursun yar, ya sen olursun
Sen bana bir hediye hem de soluksun
Nefes almak senle başladı senle biter
Gönlümde tek sen varsın
Sen son olursun
***
Gözlerinde gördüm, gördüm ışığı
Yokluğunda tattım kara siyahı
Bana zehir etme anlık dünyayı
Neylesin bu gönül sensiz hayatı
***
Suçum sana aşık olmak
Cezam sensiz nefes almak
***
Ya sen olursun yar, ya sen olursun
Sen bana bir hediye hem de soluksun
Nefes almak senle başladı senle biter
Gönlümde tek sen varsın
Sen son olursun
***
Ya sen olursun yar, ya sen olursun
Sen bana bir hediye hem de soluksun
Nefes almak senle başladı senle biter
Gönlümde tek sen varsın
Sen son olursun
***
Ya sen olursun yar, ya sen olursun
Sen bana bir hediye hem de soluksun
Nefes almak senle başladı senle biter
Gönlümde tek sen varsın
Sen son olursun