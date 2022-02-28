Hakan Altun

Haberi Olsun Belki şimdi bir yerlerde benim için kötü söyler Şunu bilsin ben de onun gibi devrik bir çınarım *** Ölmek var dönmek yok, gurur var görmek yok Aşk yolunda mahkumum Ölmek var dönmek yok, gurur var görmek yok Mutluluktan mahrumum *** Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim *** Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim *** Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona Yanında olmasam da canında olacağımı Ölene kadar yalnız onu seveceğimi bilsin yeter Ve ben nerede olursam olayım Yine onu yine onu seveceğim *** Haberi olsun, kimseleri sevmeyeceğim Kimseye ona baktığım gibi bakmayacağım Haberi olsun, öldüğüm gün bile yine onu yine onu seveceğim

Aşk Kazanacak Güzelliğinin zoruyla oldu olacak ne varsa Elindeki kalbim aşkına beni unutma Seninle çatıldı kaşlarım sensizlik yüreğimin ağrısı Ruhumu sonra da bağışlarım al utandırma *** Delin oldum al beni de aklım gibi hadi Çocuk oldum al beni uyut koynunda Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak *** Dudaklarının tadında gülüşlerinin balında Dilimdeki şarkıdır adın herkes farkında Bu aşka sahip çıkan benim Yalnızca senin için köleyim Arzular en yeni yaşım canım canım *** Delin oldum al beni de aklım gibi hadi Çocuk oldum al beni uyut koynunda Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak *** Elin oldum al Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak

Sevmeyeceğim Ortak derdim bitmedi çilem hala dolmadı Nerde hata yaptım ben anlayamadım Yalan yanlışı geçti herkesten yedim darbeyi Aşk beni azat etmedi kurtulamadım Hep kanan ben oldum hiç kandıramadım Düşenin dostu yokmuş bende anladım *** Sevgilim yeminliyim sana ben tövbeliyim Deli gibi istesen de sevmeyeceğim Aşkına inanmıştım sana çok bağlanmıştım Ağzınla kuş tutsan da gelmeyeceğim *** Sende bir gün seversin sözün geçmez kendine Dolduramazsın boşluğu büyür teninde Beklersin bin bir ümitle gururunu dinlemezsin Kendini harap edersin aşk diye diye El oğludur kandırır yaşlı gözlerle Göz yaşlarını silmez sel olsa bile