Hakan Altun

Hani Bekleyecektin Kimseye değil, sana isyanım Güzel günleri, anar ağlarım *** Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde, yaralar açtın Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın *** Unut demekle olmuyor Güneş doğmuyor günlere Kara bahtım çok yara aldı Zor günde vardın hani nerde *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Kimseye değil, sana isyanım Güzel günleri, anar ağlarım *** Anlamadın ki, ona yanarım Sen benim gönlümde, yaralar açtın Anlamadın ki ona yanarım Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın *** Unut demekle olmuyor Güneş doğmuyor günlere Kara bahtım çok yara aldı Zor günde vardın hani nerde *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın Senin gibi biriyle işim olmaz ki *** Hani bekleyecektin bir ömür boyu Hani olmayacaktın başkalarının Sen yalancı çıktın vefasız çıktın

Bir Sen Bir De Ben Şarkılarda, şiirlerde, Arzularda, ümitlerde Şarkılarda, şiirlerde, Arzularda, ümitlerde Dallarda, çiçeklerde Dallarda, çiçeklerde Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben *** Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Alev alev yanıyoruz Alev alev yanıyoruz Çılgın gibi istiyoruz Deli gibi seviyoruz Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben *** Adım adım yollarda, Aşkla dolu yıllarda, Adım adım yollarda, Aşkla dolu yıllarda, En güzel duygularda, En güzel şarkılarda, Bir sen birde ben Bir sen birde ben *** Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Büyük bir aşk yaşıyoruz Mutluluktan uçuyoruz Alev alev yanıyoruz Alev alev yanıyoruz *** Çılgın gibi istiyoruz Deli gibi seviyoruz Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben Bir sen bir de ben

Gözlerin Tanrı böyle istemiş Sevilmekmiş kaderin Tanrı böyle istemiş Sevilmekmiş kaderin *** Göreni aşık etmiş Senin güzel gözlerin Göreni aşık etmiş Senin güzel gözlerin *** Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin *** Başka bir dünya gibi Mutlu bir rüya gibi Başka bir dünya gibi Mutlu bir rüya gibi *** Bitmeyen sevda gibi Senin güzel gözlerin Bitmeyen sevda gibi Senin güzel gözlerin *** Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin *** Ne aşklar tatmadı ki Sevdaya salmadı ki Ne aşklar tatmadı ki Sevdaya salmadı ki *** Kimleri yakmadı ki Senin güzel gözlerin Kimleri yakmadı ki Senin güzel gözlerin *** Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin *** Başka bir dünya gibi Mutlu bir rüya gibi Başka bir dünya gibi Mutlu bir rüya gibi *** Bitmeyen sevda gibi Senin güzel gözlerin Bitmeyen sevda gibi Senin güzel gözlerin *** Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin Gözlerin, gözlerin Senin güzel gözlerin

Senden Bir Hatıra Ayrılalım diyorsun yüzüme karşı Bilmem sensiz nasıl yaşayacağım Demek ki bir aşkta böyle bitiyor Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım *** Birlikte yaşanan günlerimize Hasreti getiren kaderimize Yıkılıp yok olan düşlerimize Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım *** Madem görüşmemiz imkansız artık Sevgilim bir tanem allahaısmarladık Şöyle gözlerine son defa bakıp Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım *** Birlikte yaşanan günlerimize Hasreti getiren kaderimize Yıkılıp yok olan düşlerimize Mendilin varsa ver ağlayacağım Senden bir hatıra saklayacağım