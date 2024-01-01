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7/24 Dinle Gözlerin

Gözlerin Şarkı Sözleri

Hakan Altun Gözlerin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Gözlerin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözlerin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Altun

Hakan Altun

Gözlerin

  • Hani Bekleyecektin

  • Bir Sen Bir De Ben

  • Gözlerin

  • Senden Bir Hatıra

  • Yakanlar Olur

  • Böyle Ayrılamayız

  • Canıma Kadar

  • Kadehimi Sana Kaldırıyorum

  • Aşkımız Bir Yalanmış

  • Sensiz Cennet

  • Hayret Ettim

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