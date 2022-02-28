Hakan Altun

Güvenmiştim, inanmıştım o güzel sözlerine Yanılmışım, aldanmışım, ağlıyorum halime Sen de bir gün seversen, Allah'ından bulasın Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın *** Hani sen benimdin Hani göz bebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin *** Hani ben canındım Ekmeğin, aşındım Nerede sözlerin yalancı? *** Hani sen benimdin Hani göz bebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin *** Hani ben canındım Ekmeğin, aşındım Nerede sözlerin yalancı? *** Güvenmiştim, inanmıştım o güzel sözlerine Yanılmışım, aldanmışım, ağlıyorum halime Sen de bir gün seversen, Allah'ından bulasın Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın *** Hani sen benimdin Hani göz bebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin *** Hani ben canındım Ekmeğin, aşındım Nerede sözlerin yalancı? *** Hani sen benimdin Hani göz bebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin *** Hani ben canındım Ekmeğin, aşındım Nerede sözlerin yalancı? *** Hani sen benimdin Hani göz bebeğimdin Hani en çok beni sevmiştin *** Hani ben canındım Ekmeğin, aşındım Nerede sözlerin yalancı?