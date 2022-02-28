Hani Sen Benimdin Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Hani Sen Benimdin
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Güvenmiştim, inanmıştım o güzel sözlerine
Yanılmışım, aldanmışım, ağlıyorum halime
Sen de bir gün seversen, Allah'ından bulasın
Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın
Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın
***
Hani sen benimdin
Hani göz bebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
***
Hani ben canındım
Ekmeğin, aşındım
Nerede sözlerin yalancı?
***
Hani sen benimdin
Hani göz bebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
***
Hani ben canındım
Ekmeğin, aşındım
Nerede sözlerin yalancı?
***
Güvenmiştim, inanmıştım o güzel sözlerine
Yanılmışım, aldanmışım, ağlıyorum halime
Sen de bir gün seversen, Allah'ından bulasın
Sen benim aşkımı, sen duygularımı çalan bir yalancısın
***
Hani sen benimdin
Hani göz bebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
***
Hani ben canındım
Ekmeğin, aşındım
Nerede sözlerin yalancı?
***
Hani sen benimdin
Hani göz bebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
***
Hani ben canındım
Ekmeğin, aşındım
Nerede sözlerin yalancı?
***
Hani sen benimdin
Hani göz bebeğimdin
Hani en çok beni sevmiştin
***
Hani ben canındım
Ekmeğin, aşındım
Nerede sözlerin yalancı?