Hakan Altun

Unutmaya beş kala gözlerini Ve sana dair ne varsa bitmeye yakın İşte o gün ben her şeyimi sende bıraktım Sırf aşkımı aldım yanıma Onu da kaybettim hükümsüzdür *** Sormadım kimseye unutmalıydım Çareyi kendimce bulurum sandım Giderken yanıma aşkımı aldım Her sevda bir ölümmüş çok geç anladım *** Vazgeçmek değil bu Çaresiz kaldım Her sevda bir ölümmüş Çok geç anladım *** Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım Farz et çok uzaklardaydım Söz verdim kendime ağlamak yok diye Dönülmez yollardayım *** Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım Farz et çok uzaklardaydım Söz verdim kendime ağlamak yok diye Dönülmez yollardayım *** Giderken yanıma aşkımı aldım Her sevda bir ölümmüş çok geç anladım Vazgeçmek değil bu çaresiz kaldım Her sevda bir ölümmüş çok geç anladım *** Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım Farz et çok uzaklardaydım Söz verdim kendime ağlamak yok diye Dönülmez yollardayım *** Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım Farz et çok uzaklardaydım Söz verdim kendime ağlamak yok diye Dönülmez yollardayım