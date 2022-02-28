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7/24 Dinle Aklın Bende Kalmasın

Aklın Bende Kalmasın Şarkı Sözleri

Hakan Altun Aklın Bende Kalmasın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Aklın Bende Kalmasın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aklın Bende Kalmasın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Altun

Hakan Altun

Aklın Bende Kalmasın

  • İstanbul Olmaz Olsun

  • Aklın Bende Kalmasın

  • Aranan Kan Bulunmuştur

  • Arızalı

  • Burda Olsaydın

  • Diyelim ki

  • Evlilik Olsun

  • Fesat

  • Haberi Olsun

  • Sen Sen Diye

  • İçelim Gönlüm

  • Şehri Terk Ediyorum

  • Yine Sabah Oluyor

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