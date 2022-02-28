Kabul Et Şarkı Sözleri
Hakan Altun Kabul Et şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Kabul Et şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kabul Et sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Mutlu muyum sanıyorsun?
En az senin kadar sancılarım
Gülüyorum sanıyorsan inan ki çok aldanırsın
Mecburdum gitmeye, dönüş yok geriye
Farz et bir rüyaydı, yalan oldu bu hikâye
***
Kabul et sonu yoktu bir gün ayrılacaktık
Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık
Kabul et suçunu senin de var hataların
Çalmıştı kapıyı o hain, zalim ayrılık
***
Kabul et sonu yoktu bir gün ayrılacaktık
Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık
Kabul et suçunu senin de var hataların
Çalmıştı kapıyı o hain, zalim ayrılık
***
Mutlu muyum sanıyorsun?
En az senin kadar sancılarım
Gülüyorum sanıyorsan inan ki çok aldanırsın
Mecburdum gitmeye, dönüş yok geriye
Farz et bir rüyaydı, yalan oldu bu hikâye
***
Kabul et sonu yoktu bir gün ayrılacaktık
Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık
Kabul et suçunu senin de var hataların
Çalmıştı kapıyı o hain, zalim ayrılık
***
Kabul et sonu yoktu bir gün ayrılacaktık
Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık
Kabul et suçunu senin de var hataların
Çalmıştı kapıyı o hain, zalim ayrılık
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