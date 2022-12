Hakan Altun

Mutlu muyum sanıyorsun? En az senin kadar sancılarım Gülüyorum sanıyorsan inan ki çok aldanırsın Mecburdum gitmeye, dönüş yok geriye Farz et bir rüyaydı, yalan oldu bu hikâye *** Kabul et sonu yoktu bir gün ayrılacaktık Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık Kabul et suçunu senin de var hataların Çalmıştı kapıyı o hain, zalim ayrılık *** Kabul et sonu yoktu bir gün ayrılacaktık Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık Kabul et suçunu senin de var hataların Çalmıştı kapıyı o hain, zalim ayrılık *** Mutlu muyum sanıyorsun? En az senin kadar sancılarım Gülüyorum sanıyorsan inan ki çok aldanırsın Mecburdum gitmeye, dönüş yok geriye Farz et bir rüyaydı, yalan oldu bu hikâye *** Kabul et sonu yoktu bir gün ayrılacaktık Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık Kabul et suçunu senin de var hataların Çalmıştı kapıyı o hain, zalim ayrılık *** Kabul et sonu yoktu bir gün ayrılacaktık Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık Kabul et suçunu senin de var hataların Çalmıştı kapıyı o hain, zalim ayrılık