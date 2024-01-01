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7/24 Dinle Hediye

Hediye Şarkı Sözleri

Hakan Altun Hediye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Altun Hediye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hediye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Altun

Hakan Altun

Hediye

  • Kara Bahtım-Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında

  • Aslı Sen Değilsin

  • Aşkım Aşkım

  • Bu Kalp Senin İçin Atacak

  • Darısı Size

  • Değer Canım

  • Hediye

  • O Başardı

  • Sen de Ağla

  • Uslandım Sevgilim

  • Yürek Ağlar Gözden Önce

  • Çok Arayacaksın

  • Çıkmazlardayım

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