Hakan Altun

Her âşığın kolay söyleyeceği bir şey değildir "Hâlâ seviyorum ve bekliyorum" demek Ölümsüz bir aşk olsa gerek "Hâlâ seviyorum ve bekliyorum" diyebilmek *** Kör olmuşum, görmüyorum Senden başka hiç kimseyi Ağlıyorum, dinliyorum Yaşadıkça sensizliği *** Ne başkasını sevecek vaktim var Ne de seni unutacak yüreğim Belki umrunda bile değil ama Ben sensizliği sevmedim *** Bekliyorum ama boş yere bütün yorgunluğum Özlüyorum ama hasretinle savruluyorum Seviyorum diye, ağlıyorum diye Kendi hâlime gülüyorum *** Bekliyorum ama boş yere bütün yorgunluğum Özlüyorum ama hasretinle savruluyorum Seviyorum diye, ağlıyorum diye Kendi hâlime gülüyorum *** Kör olmuşum, görmüyorum Senden başka hiç kimseyi Ağlıyorum, dinliyorum Yaşadıkça sensizliği *** Ne başkasını sevecek vaktim var Ne de seni unutacak yüreğim Belki umrunda bile değil ama Ben sensizliği sevmedim *** Bekliyorum ama boş yere bütün yorgunluğum Özlüyorum ama hasretinle savruluyorum Seviyorum diye, ağlıyorum diye Kendi hâlime gülüyorum *** Bekliyorum ama boş yere bütün yorgunluğum Özlüyorum ama hasretinle savruluyorum Seviyorum diye, ağlıyorum diye Kendi hâlime gülüyorum *** Seviyorum diye, ağlıyorum diye Kendi hâlime gülüyorum