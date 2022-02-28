Kendi Halime Gülüyorum Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Kendi Halime Gülüyorum
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Her âşığın kolay söyleyeceği bir şey değildir
"Hâlâ seviyorum ve bekliyorum" demek
Ölümsüz bir aşk olsa gerek
"Hâlâ seviyorum ve bekliyorum" diyebilmek
***
Kör olmuşum, görmüyorum
Senden başka hiç kimseyi
Ağlıyorum, dinliyorum
Yaşadıkça sensizliği
***
Ne başkasını sevecek vaktim var
Ne de seni unutacak yüreğim
Belki umrunda bile değil ama
Ben sensizliği sevmedim
***
Bekliyorum ama boş yere bütün yorgunluğum
Özlüyorum ama hasretinle savruluyorum
Seviyorum diye, ağlıyorum diye
Kendi hâlime gülüyorum
***
Bekliyorum ama boş yere bütün yorgunluğum
Özlüyorum ama hasretinle savruluyorum
Seviyorum diye, ağlıyorum diye
Kendi hâlime gülüyorum
***
Kör olmuşum, görmüyorum
Senden başka hiç kimseyi
Ağlıyorum, dinliyorum
Yaşadıkça sensizliği
***
Ne başkasını sevecek vaktim var
Ne de seni unutacak yüreğim
Belki umrunda bile değil ama
Ben sensizliği sevmedim
***
Bekliyorum ama boş yere bütün yorgunluğum
Özlüyorum ama hasretinle savruluyorum
Seviyorum diye, ağlıyorum diye
Kendi hâlime gülüyorum
***
Bekliyorum ama boş yere bütün yorgunluğum
Özlüyorum ama hasretinle savruluyorum
Seviyorum diye, ağlıyorum diye
Kendi hâlime gülüyorum
***
Seviyorum diye, ağlıyorum diye
Kendi hâlime gülüyorum