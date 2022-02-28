Kırgınım Senelere Şarkı Sözleri
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Hakan Altun
Kırgınım Senelere
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Benim aşka inancım yok, gücüm kalmadı
Bahar gibi güneş gördüm yazım olmadı
Hüzün dolu gecelerde bir sen olmadın
Yalnızlığım gülüp geçti güneş doğmadı
***
Küstüm artık ben kendime ağlarım halime
Güller solgun, günler durgun kırgınım senelere
Ey Allah'ım çok yalnızım sevgiyi hiç tatmadım
Kader dedim gülüp geçtim soldu aşkı baharım