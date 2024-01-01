Hakan Altun

Saman Sarısı Şarkı Sözleri
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Çok ağlattın, hep sızlattın
Bezdirdin bu canımdan
Saplasaydın kör hançeri kalbime
Bu kadar acımazdı
***
Gururumu oyuncak sandın
Düşman ettin beni kendine
Senin yaptığını başkası yapsaydı
Bırakıp giderdim gözümü kırpmadan
***
Düşmanım yaptıklarına
Dargınım duygularına
Kırgınım yalnızlığıma
***
Ama seni seviyorum
Seni çok seviyorum diye
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
***
Düşmanım yaptıklarına
Dargınım duygularına
Kırgınım yalnızlığıma
***
Ama seni seviyorum
Seni çok seviyorum diye
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
***
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım ben sana
Kıyamadım, kıyamadım
Kıyamadım anlasana
-
Çıkar her yol duvarlara
Verip el kol kapanlara
"Adam olmaz." diyenlere rağmen
İnsan olma yolunda
Kovalarken hayatımı
Yakalandım sana bi' an
Ne güzelsin ama
Fotoğrafta görebiliyorum artık
***
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın
***
Aklım yok delirmeye
Varlığım yok yok olmaya
Saklım gizlim ortada
Her şey apaçık karşında
Masumsun, hep öyle kal
"Aşklar hep yalan dolan"
Diye bir şarkı söyledi
Yıldızlar hep başucundan
***
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın
Bir saman sarısı, bir duman karası
Anladım ama zor oldu anlaması
Artık eski hayatıma dönüşüm yok
Ben deniz olsam da sen Ankara'sın