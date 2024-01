Hakan Altun

Çıkar her yol duvarlara Verip el kol kapanlara "Adam olmaz." diyenlere rağmen İnsan olma yolunda Kovalarken hayatımı Yakalandım sana bi' an Ne güzelsin ama Fotoğrafta görebiliyorum artık *** Bir saman sarısı, bir duman karası Anladım ama zor oldu anlaması Artık eski hayatıma dönüşüm yok Ben deniz olsam da sen Ankara'sın Bir saman sarısı, bir duman karası Anladım ama zor oldu anlaması Artık eski hayatıma dönüşüm yok Ben deniz olsam da sen Ankara'sın *** Aklım yok delirmeye Varlığım yok yok olmaya Saklım gizlim ortada Her şey apaçık karşında Masumsun, hep öyle kal "Aşklar hep yalan dolan" Diye bir şarkı söyledi Yıldızlar hep başucundan *** Bir saman sarısı, bir duman karası Anladım ama zor oldu anlaması Artık eski hayatıma dönüşüm yok Ben deniz olsam da sen Ankara'sın Bir saman sarısı, bir duman karası Anladım ama zor oldu anlaması Artık eski hayatıma dönüşüm yok Ben deniz olsam da sen Ankara'sın