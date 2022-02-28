Hakan Altun

Yok yere ayrıldık yıprattık aşkı Gönlüm heba oldu, aklım karıştı Yok yere ayrıldık yıprattık aşkı Gönlüm heba oldu, aklım karıştı *** Sevmedin sen beni Benim seni sevdiğim gibi Yanmıyor yüreğin yanmıyor kalbin Her gün benim yandığım gibi *** Binlerce kez tövbe ettim, bin kere döndüm Ne yeminler bozdum ama yine kördüğüm Aşkımızın sonu yoktu yoktu bir çözüm Kaçıp gitmek tek çareydi çok üzgünüm *** Binlerce kez tövbe ettim, bin kere döndüm Ne yeminler bozdum ama yine kördüğüm Aşkımızın sonu yoktu yoktu bir çözüm Kaçıp gitmek tek çareydi çok üzgünüm *** Yok yere ayrıldık yıprattık aşkı Gönlüm heba oldu, aklım karıştı *** Sevmedin sen beni Benim seni sevdiğim gibi Bakmıyor yüreğin bakmıyor kalbin Benim sana baktığım gibi *** Binlerce kez tövbe ettim, bin kere döndüm Ne yeminler bozdum ama yine kördüğüm Aşkımızın sonu yoktu yoktu bir çözüm Kaçıp gitmek tek çareydi çok üzgünüm *** Binlerce kez tövbe ettim, bin kere döndüm Ne yeminler bozdum ama yine kördüğüm Aşkımızın sonu yoktu yoktu bir çözüm Kaçıp gitmek tek çareydi çok üzgünüm