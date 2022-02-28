Hakan Altun

Kördüğüm Şarkı Sözleri
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Yok yere ayrıldık yıprattık aşkı
Gönlüm heba oldu, aklım karıştı
Yok yere ayrıldık yıprattık aşkı
Gönlüm heba oldu, aklım karıştı
***
Sevmedin sen beni
Benim seni sevdiğim gibi
Yanmıyor yüreğin yanmıyor kalbin
Her gün benim yandığım gibi
***
Binlerce kez tövbe ettim, bin kere döndüm
Ne yeminler bozdum ama yine kördüğüm
Aşkımızın sonu yoktu yoktu bir çözüm
Kaçıp gitmek tek çareydi çok üzgünüm
***
Binlerce kez tövbe ettim, bin kere döndüm
Ne yeminler bozdum ama yine kördüğüm
Aşkımızın sonu yoktu yoktu bir çözüm
Kaçıp gitmek tek çareydi çok üzgünüm
***
Yok yere ayrıldık yıprattık aşkı
Gönlüm heba oldu, aklım karıştı
***
Sevmedin sen beni
Benim seni sevdiğim gibi
Bakmıyor yüreğin bakmıyor kalbin
Benim sana baktığım gibi
***
Binlerce kez tövbe ettim, bin kere döndüm
Ne yeminler bozdum ama yine kördüğüm
Aşkımızın sonu yoktu yoktu bir çözüm
Kaçıp gitmek tek çareydi çok üzgünüm
***
Binlerce kez tövbe ettim, bin kere döndüm
Ne yeminler bozdum ama yine kördüğüm
Aşkımızın sonu yoktu yoktu bir çözüm
Kaçıp gitmek tek çareydi çok üzgünüm